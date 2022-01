A park közleménye szerint a listán többek között a látogatói élmény, a szolgáltatások és a kertben folyó szakmai munka értékelése alapján rangsorolják Európa vezető állatkertjeit.

A ranglistán szereplő 126 európai állatkert közül a Fővárosi Állat- és Növénykert 207 ponttal a 15. helyen szerepel, megelőzve valamennyi hazai állatkertet (amelyek közül a listára összesen négy került fel), és több olyan nagyhírű társintézményt is, mint például a Koppenhágai Állatkert, a Berlini Állatpark, az amszterdami Artis Zoo, a hamburgi Hagenbeck Állatpark, a Londoni Állatkert, az Antwerpeni Állatkert, a Barcelonai Állatkert, a tenerifei Loro Parque, illetve Párizs mindkét állatkertje.

Az értékelési rendszer szellemi atyja a brit Anthony Sheridan, aki eredetileg az elektronikai iparban volt sikeres üzletember. Amikor azonban 2007-ben visszavonult az üzlettől, elhatározta, hogy rendszeresen bejárja Európa legjelentősebb állatkertjeit, és kidolgozott egy szempontrendszert is az értékelésükre.

Listája a módszertan részletes leírásával, valamint egyéb állatkerti tapasztalatainak összegzésével együtt először 2011-ben látott napvilágot What Zoos Can Do című könyvében. Azóta rendszeresen frissíti, aktualizálja a listát.

A közlemény szerint a ranglista legutóbbi, 2018-as kiadásában a fővárosi állatkert 110 állatkert közül a 17. helyen szerepelt, így

a városligeti intézmény az elmúlt években két helyet javított a helyezésén úgy, hogy az értékelésbe bevont összes állatkert száma is emelkedett.

A legfrissebb ranglista, a Zooscape 2020 - Sheridan's Handbook of Zoos in Europe 2015-2030 című, a múlt év végén megjelent könyv részeként látott napvilágot.

Borítókép: érdeklődő a fókamedencénél a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2021. október 3-án (Balogh Zoltán/MTI)