„A fekete ruhás ember” – ez egyik leghíresebb dalának címe – már életében nemzeti intézménynek számított Amerikában, ő az egyetlen, aki egyaránt tagja volt a rock, a country, a gospel és a dalszerzők dicsőségcsarnokának, számaival olyan nagyságokat inspirált, mint Bruce Springsteen és Bob Dylan.

Cash a gazdasági válság idején, 1932. február 26-án született egy szerény körülmények között élő, mélyen vallásos arkansasi gyapottermelő családban. Már kiskorától dolgozott a földeken, hogy fizethessék hiteleiket, a nehéz körülmények között egyetlen vigasza a zene volt. Lelkesedését látva a család összekapart annyi pénzt, hogy énekórákat vehessen, de tanára néhány óra után azt mondta neki: olyan különleges hangja van, amin a képzés csak rontana. Életének egyik traumatikus élménye volt, hogy balesetben elvesztette bátyját, a bűntudat haláláig gyötörte.

Soha nem felejtette el, honnan jött, sok dalában énekelte meg a szegény emberek küzdelmes életét. Tizenkét évesen írta első dalait, középiskolásként már énekelt a helyi rádióban. 1950-ben besorozták a légierőhöz, egy nyugat-németországi támaszponton rádiósként szovjet adásokat hallgatott le. Zsoldjából gitárt vett és társaival együttest alapított, zenéjük még saját bevallása szerint is szörnyű volt. 1954-ben leszerelt, megnősült és Memphisbe költözött, ahol ügynökként dolgozott és három barátjával zenélni kezdett.

A következő évben bekopogtatott Sam Phillips híres Sun stúdiójába, ahonnan Elvis Presley, Roy Orbison és Jerry Lee Lewis karrierje is elindult. Phillipsnek tetszett Cash hangja, de nem tetszett az általa játszott gospel-zene, ezért egy eredeti dalt kért tőle. Ez lett a Cry Cry Cry, amely a lista 14. helyéig jutott, majd következett a Folsom Prison Blues és az I Walk the Line, amely a poplistákra is felkerült.

Az évtized végére Cash szupersztárnak számított, évente háromszáznál is több koncertet adott, s hogy a tempót bírja, előbb a szeszhez, majd a drogokhoz fordult. Az eredmény nem maradt el: előbb a slágerek, aztán a rajongók is elmaradtak, otthagyta felesége, kábítószer-túladagolás miatt majdnem meghalt, majd drogcsempészésért tartóztatták le.

June és Johnny 1975-ben

A gödörből June Carter énekesnő segítségével tudott kikecmeregni, aki rábeszélte az elvonókúrára, és miután Cash egy koncerten, a közönség előtt kérte meg a kezét, a felesége lett. Az énekes megtért a fundamentalista kereszténységhez, s többször lépett fel börtönökben a rabok lelki épülésére. Az első, az 1968-as Folsom börtönben tartott koncertről készült album a slágerlista élmezőnyébe jutott és újraélesztette karrierjét.

Cash minden egyes koncertjére feketébe öltözött – babonából, mert élete első fellépésén a fekete póló és a fekete nadrág szerencsét hozott neki, első mondata pedig mindig a „Hello, I'm Johnny Cash” volt. Aktívan politizált, felemelte hangját a társadalmi igazságtalanságok ellen, kampányolt az amerikai indiánok jogai, a börtönreform mellett, a vietnami háborút bíráló Man In Black című dalát a Fehér Házban, Nixon elnöknek is előadta. Filmszínészként is hírnevet szerzett magának: a Pisztolypárbaj és a Davy Crockett című westernekben kapott jelentős szerepet.

A hetvenes évek végétől kicsit háttérbe szorították a countryt poppal vegyítő sztárok, de azért tellett nagy dobásokra: 1986-ban az ugyancsak a memphisi Sun stúdióból indult Carl Perkins, Jerry Lee Lewis és Roy Orbison társaságában vett fel albumot, s tagja lett a country szupersztárjaiból álló Highwaymen együttesnek, amelyben még Willie Nelson, Kris Kristofferson és Waylon Jennings ténykedett.

A kilencvenes években reneszánsza támadt: egyebek között egy szám erejéig feltűnt a U2 Zooropa című lemezén és a Nine Inch Nails egy videoklipjében is. Az ezredfordulón egészségi állapota gyorsan kezdett romlani, s fél évvel imádott felesége (akivel Magyarországon is fellépett), June Carter halála után, 2003. szeptember 12-én ő is meghalt.

Lemezeinek száma a kétszáz felé jár, halála után is több tucat (jobbára válogatások) jelent meg. Az új anyagok között voltak American című sorozatának utolsó darabjai, amelyek felvételét halála előtt néhány héttel fejezte be.

2014-ben adták ki meg az 1980-as évek elején készült anyagokból összeállított Out Among The Stars című lemezét, Cash nem fakuló népszerűségére jellemző, hogy az album vezette a country-listát. Pályája során közel félezer dalnak volt a szerzője és még többnek az előadója, 90 millió albuma kelt el és 17 Grammy-díjat kapott. Életéről A nyughatatlan címmel készült film Joaquin Phoenix és Reese Witherspoon főszereplésével.

