Újjáélesztik a híres Camino de Santiago avagy Szent Jakab-zarándokút - ismert nevén El Camino - Szlovénia északkeleti részén áthaladó szakaszát.



A projektet Sasa Fras turisztikai szakember és Igor Vidmar, a Szent Jakab-zarándokút Baráti Egyesület vezetője mutatta be kedden a muravidéki Kebeleszentmártonban (Kobilje).



A világ legismertebb zarándokútjának három ága halad át Szlovénián, ezek közül az egyik a magyar határhoz közeli Kebeleszentmártonról indul és a Ptuj-hegyen (Ptujska Gora), valamint a Tuhinj-völgyön (Tuhinjska Dolina) keresztül vezet Ljubljanába. Egy másik ága a Horvátországhoz közeli Obrezje határátkelőhelyről, Slovenska Vasból viszi a zarándokokat Alsó-Carniola (Dolenjska) és a szlovén partvidék (Primorska) régiókon át Olaszországba, Triesztbe. Míg a harmadik ág Ljubljanából indul és a Wurzen-hágón (Korensko Sedlo) keresztül Ausztriába vagy a Monte Santo di Lussari-hegyen keresztül Olaszországba vezet, majd Santiago de Compostelaban ér véget, Spanyolországban.



A Magyarországra vezető szakaszt szeretnék újjáéleszteni a muravidéki és prlekijai helyi közösségek és turisztikai egyesületek, az idegenforgalmi és vendéglátóipari egységek bevonásával.



Fras elmondta: Kebeleszentmárton az egyetlen falu Szlovéniában, ahol két zarándokút találkozik, a Szent Jakab és a Szent Márton.



Vidmar szerint a Szent Jakab-zarándokutat évente mintegy ezren járják be, a jövőben pedig még több embert várnak külföldről és belföldről egyaránt.



A projekt keretén belül egy film is készül a muravidéki szakaszról, melynek bemutatójára és első promóciós körútra újságírókat is meghívnak április 19-én Ljutomerba.



A Szent Jakab-zarándokút 1993-tól az UNESCO Világörökség részét képezi.