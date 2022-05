A gerinctelen állatvilág leghatalmasabbra növő faja, a titokzatos óriás kalmár a nagy mélységek lakója. Ezért sem véletlen, hogy amikor egy-egy példány szem elé kerül, az kisebb szenzációnak számít. Ez történt néhány napja Fokvárosban is, ahol a strandolók bukkantak rá egy partra sodródott óriás kalmár tetemére – olvasható az Origo cikkében.

Április 20-án, szombaton a reggeli órákban a dél-afrikai metropolisz népszerű strandján, Kommetije fövenyén egy ijesztő állattetemre figyeltek fel a fürdőzők. Mint kiderült, egy elpusztult óriás kalmár (Architheutis dux) tetemét sodorta partra az óceán. A helyi hírportál a The South African szerint a hatalmas tetemet a helyi természettudományi múzeumba szállították, ahol DNS-analízis céljából szövetmintákat vettek a tudósok az elpusztult fejlábúból. John Friedmann, a Cape of Good Hope SPCA természetvédelmi szervezet szóvivője a News24 hírcsatornának elmondta, hogy mire a szakemberek a helyszínre érkeztek, hogy begyűjtsék illetve megvizsgálják az óriás kalmárt, a tetemet néhány halász már megcsonkította (valószínűleg szuvenír gyűjtés céljából), kivágták a fejlábú papagájéhoz hasonló óriási csőrét és a szemeit is.

Egy szemtanú beszámolója szerint az óriáskalmár testén mély vágás volt, ami arra utal, hogy eltalálhatta egy hajócsavar.

Ali Paulus, a Volunteer and Explore szervezet alapítója elmondta, hogy az óriás tintahal törzse hosszabb volt a kamasz fiai testmagasságánál. Paulus is megerősítette az óriás kalmár csápjai felett észlelhető mély vágást, amelyet ő is hajócsavar okozta sérülésként azonosított.

10 nappal korábban Japánban bukkantak rá egy eleven óriáskalmárra

Alig 10 nappal korábban, április 20-án a The Independent beszámolója szerint Japánban, a Fukui Prefektúrához tartozó Ugu Beach partjára sodródott ki egy eleven óriás kalmár, ami legalább 3 méter hosszú volt. A hatalmas lábasfejűről készült videót az AFP hírügynökség osztotta meg a Twitter-oldalán, amit azóta több mint 200 ezren néztek meg.

A Mainichi helyi lap arról számolt be, hogy egy lakos április 20-án délelőtt 10 órakor vette észre a sekély vízben vergődő hatalmas tintahalat a Japán-tenger partján. A helyszínre kiszállt tengerbiológusok Sakai városába, az Echizen Matsushima Akváriumba szállították az óriási fejlábút.

Rémmesékben is feltűnnek ezek a lények

A tengerészek népszerű rémmeséinek visszatérő hőse a mélyből felbukkanó és tapadókorongos karjaival embereket magával ragadó leviatán, az óriás kalmár. Noha az embereket elragadó és hajókat mélybe húzó gigantikus fejlábúak legendája a mesék birodalmába tartozik, de az kétségtelen, hogy az óriáskalmár-félék (Architeuthidae) közül kerülnek ki a gerinctelen élővilág legtermetesebb képviselői.

A rejtőzködő óriás kalmárok életmódjáról szinte alig tud valamit a tudomány.

Az Architheutis dux faj nőstény egyedei a fogókarokkal együtt maximum 12 vagy 13, a hímek pedig legfeljebb 10 méter hosszúra nőnek meg. A kifejlett példányok testtömege 150 és 270 kiló között mozog.Az óriáskalmár a mélyebb vizek lakója, jellemzően a szürkületi zóna 200 és 1000 méter közötti tartományában él, de valószínűleg ennél nagyobb mélységekbe is lehatol. A csoport legnagyobb és egyben legritkább faja az antarktiszi óriás kalmár (Mesonychoteuthis hamiltoni) amely akár a 18 illetve 20 méteres testhosszúságot is elérheti. A fogókarjai rövidebbek a teste pedig zömökebb mint az Archtheutis dux nevű közeli rokonáé. Ezt a rendkívül ritka gigászi óriás kalmárt az 1925-ös felfedezése óta mindössze csak néhány alkalommal sikerült megfigyelni.

A ragadozó életmódot folytató óriáskalmárok veszélyességéről megoszlik a tengerbiológusok véleménye. Élőhelyük miatt eleve valószínűtlen a velük való találkozás, de egyes tengerbiológusok úgy vélik, hogy potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberre és a kisebb csónakokra is.

Az eddig ismert legnagyobb óriás kalmár maradványai egy nagy ámbráscet (Physeter macrocephalus) gyomrából kerültek elő, köztük egy 40 centi átmérőjű szem. A nagy ámbráscetek, a világtenger legnagyobb húsevő ragadozói akár 1500-2000 méter mélyre is lemerülnek, hogy rábukkanjanak a kedvenc zsákmányukra, az óriás kalmárra. Hogy hogyan nézhet ki a leviatánok közötti halálos küzdelem az örök sötétség mélytengeri birodalmában nem tudjuk. De minden bizonnyal elképesztő látványt nyújthat az órás kalmár és a nagy ámbráscet párharca.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)