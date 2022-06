A videón is jól látszik, hogy a fiatalok teljesen szabályosan keltek át a zebrán. A görkorcsolyás lány is ugyanazzal a tempóval haladt, mint a párja. Egy autós mégis majdnem elgázolta őket a zebrán. Életmentő lehetett a kamerás jármű figyelmeztető dudálása – számolt be az Origo.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)