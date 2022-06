A kert és a terasz a nyár egyik kedvenc helyszíne, ha családi és baráti találkozókról van szó. Egy ilyen helyhez funkcionális és stílusos kerti bútorok illenek, amelyekben igazán jól érezhetjük magunkat – írja a Lakáskultúra.

Először is gondoljuk át, hogy mire fogjuk használni a bútort, milyen funkciót tölt majd be, illetve melyik anyag megfelelő a számunkra?

A kerti bútorok használata

Mennyi hely áll rendelkezésre? Kényelmesen elfér egy egész kerti szett, vagy csak egy kisebb asztal és pár szék? Mérjük meg a teret, készítsünk tervet is! Így könnyebb lesz döntést hozni a bútorok méretével kapcsolatban. Milyen céllal töltjük a legtöbb időt a kertben? Hány embert szeretnénk leültetni? Mekkora összejöveteleket tartunk?

A bútorok tulajdonságai

Hol tudjuk télen tárolni a bútorokat? Mennyire könnyű a karbantartásuk? Más a helyzet, ha a kerti bútorok fedett pergola vagy tető alatt állnak, mintha egész télen az időjárás viszontagságainak vannak kitéve. Utóbbi esetben tartósabb anyagból kell készülniük.

Milyen felületre kerülnek a bútorok?

A padló széles réseibe a vékony lábú bútorok könnyen beszorulhatnak.

A fém asztallábak megkarcolhatják a fa padlót. Ha gyakran mozgatjuk egyik helyről a másikra, jobban járunk egy könnyebb darabbal.

A bútorok anyaga

A bútor alapanyaga nagyon fontos tényező a kiválasztásban.

Forrás: Shutterstock

Nem csupán esztétikai szempontból, de a tartósság és kényelem érdekében is. Szerencsére rengeteg anyagból választhatunk, érdemes időt szánni a megfelelő megtalálására.

Acél kerti bútorok

Az acél kiváló, minőségű fém kerti bútorokhoz, de fontos, hogy kezeljük – megelőzendő a rozsdásodást. Ha szeretnénk, hogy acél bútoraink sokáig tartsanak, mindenképpen ellenőrizzük, hogy megvan-e a szükséges védelem. Az acél bútorok egyébként tartósabbak és olcsóbbak is.

Alumínium kerti bútorok

Az alumínium nagyon népszerű, mert könnyű, erős és strapabíró. Tartósságában akkor is biztosak lehetünk, ha rossz időben a szabadban marad, tehát segít kiküszöbölni a téliesítés problémáját.

Fa kerti bútorok

A fából készült kerti bútorok gyönyörűen illenek a rusztikus stílushoz. De ne feledjük: a legtöbb fa rendszeres gondozást igényel, különben élettartama jelentősen lerövidül. Lakkozhatjuk, lefesthetjük, olajjal impregnálhatjuk vagy akár viaszozhatjuk. A lényeg, hogy ne felejtsük el rendszeresen kezelni a felületet.

Forrás: Shutterstock

Kivételt képeznek az egzotikus fából – teakból, akácból vagy eukaliptuszból – készült bútorok, melyek ellenállnak a parazitáknak és a nedvességnek, így sokkal tovább fognak tartani.

Mesterséges rattan

Az egyik leggyakrabban használt alapanyag kerti bútorok esetében. Nem véletlenül! Erősen ellenáll a mechanikai sérüléseknek, nem igényel karbantartást, és nagyon hasonlít a természetes rattanhoz, ami azonban nem alkalmas kerti bútorokhoz, hiszen nagyon sérülékeny, nem viseli jól a változékony időjárást. A mesterséges rattan viszont ellenállóbb, olcsóbb és mivel kézzel szőtt, esztétikus látványt nyújt.

Mesterséges fa

Érdemes odafigyelni erre az anyagra, sokat fogunk még hallani róla a kerti bútorok piacán. Ez a műanyag, hűen utánozza a fát. A fa klasszikus és robusztus megjelenését jó ellenállóképesség és könnyű karbantartás egészíti ki.

Forrás: Shutterstock

Ez az anyag olyan kemény, mint a fa, de nem támadják meg a paraziták, vízálló és nem igényel karbantartást. Ha piszkos lesz, elég egy szappanos-vizes lemosás. A mesterséges fát főleg asztallapok gyártásához használják.

Műanyag kerti bútor

A műanyag nagyon tartós, ráadásul könnyen karbantartható. Sokféle szín és stílus közül választhatunk, ha könnyen mozgatható és kedvező árú kerti bútort keresünk. Ráadásul a műanyag bútorok ismét divatba jöttek, akár más anyagokkal, például acéllal vagy alumíniummal kombinálva.

Hogyan válasszunk kerti széket és fotelt?

Ügyeljünk a terhelhetőségre! A minőségi kerti székek és fotelek terhelhetősége legalább 100 kg, a legerősebb darabok pedig 160 kg-ot is elbírnak.

Forrás: Shutterstock

Ha kisebb terület áll rendelkezésre, akkor kiváló minőségű, rakásolható székeket javaslunk, amelyek segítségével rengeteg helyet takaríthatunk meg. Az összecsukható székek is jó megoldást jelenthetnek kis alapterületen. A kartartó megfelelő szélessége és a háttámla magassága is jelentősen befolyásolja az ülés kényelmét, ezért vásárláskor érdemes erre is figyelni.

Hogyan válasszunk kerti étkezőasztalt?

A kerti asztalok döntő többsége körülbelül 74 cm magas. Ezért nem kell attól tartani, hogy az ebédlőszékek nem illenek a kerti asztalhoz. Az anyag megválasztásra viszont kiemelten ügyeljünk!

Forrás: Shutterstock

A kerti asztal esetében fontos a tartósság – azaz érdemes alumíniumból, acélból vagy fémből készült darabot választani. Megéri a befektetés, hisz nagyobb megterhelésnek lesz kitéve, mint egy konyhai asztal.

Az üveglemez gyönyörű látvány, és kerti asztalokhoz gyakran használnak strapabíró üveget. Viszont, ha jobban igénybe vesszük majd az asztalt, akkor valami tartósabb anyagot válasszunk, mint például egy HPL lappal rendelkező asztal, amelyet magas víz-, szennyeződés- és kopásállóság jellemeznek.

Hogyan válasszunk kerti garnitúrát?

Összpontosítsunk a kerti garnitúra méretére!

Forrás: Shutterstock

Hány embert szeretnénk egyszerre vendégül látni? Hányan férnek el kényelmesen? Ezután következik az anyagválasztás. Ahogy említettük, a tartósság az egyik legfontosabb szempont, így az alumíniummal vagy a rozsdamentes acéllal nehezen lövünk mellé.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)