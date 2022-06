Tavaly Esztergom városa három napra igazi buliközponttá vált a fesztiválozók körében: a hirtelen jött „özönvíz” sem vette el a kedvét az embereknek, akik szinte tolongtak a nevesebbnél nevesebb szaktekintélyek előadásán. Tucker Carlson Magyarországra érkezése óriási sajtóvisszhangot kapott. Nem csoda, hiszen a világ egyik legmeghatározóbb médiaszemélyiségéről, a legnézettebb amerikai kommentátorról van szó, akinek gondolataira több százan voltak kíváncsiak.

Tucker Carlson tavalyi előadása nagy visszhangot keltett

Forrás: Gyurkovits Tamás

Egy évvel korábban még jelentősen érezhető volt a koronavírus-járvány hatása: habár az erre vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelve rendezvényeket már lehetett tartani, mégis sokan inkább elálltak efféle törekvéseiktől, több fesztivál el is maradt emiatt. 2022-ben – most, hogy a COVID nem árnyékolja be a szezont – mindenki gőzerővel készül, hogy idén nagyot durrantson. Ugyanakkor a piac is sokat változott, vélik szakemberek, ma már nem elég az eddig megszokottat nyújtani, azaz színpadra állítani headliner zenekarokat és csak a bulira építeni: kell valami plusz! Ez lehet egy különleges helyszín vagy egyedi programkínálat; a lényeg, hogy taroljon.

Rengeteg fiatal választja a Szigetet, az EFOTT-ot vagy a Balaton Sound-ot, mert mind nyújt valamit, amitől különleges lesz az élmény: a vízpart és a zenei élmény együttese minden évben teljesen megbabonázza a fiatalokat. Az MCC Feszten tavaly már láthattuk, működik egy másik recept is: a történelmi belváros, Esztergom, tavaly igen ígéretes fesztiválszínnek bizonyult. Ehhez párosult még a rendkívül színvonalas közéleti és kulturális beszélgetéseket, előadásokat felvonultató programváz és a tehetséggondozó intézmény, valamint partnerszervezetei nyújtotta úgynevezett Edu sétány, amely a családoknak kínált színvonalas kikapcsolódást.

Na de mit kínál az MCC idén? Lesz újdonság?

Tavaly magasra tettük a lécet, azonban mi az MCC-nél azt valljuk, hogy csak komfortzónából való kilépéssel lehet igazán kimagasló eredményeket elérni, így 2022-ben még nagyobb babérokra törünk – nyilatkozta Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az idei fesztről.

Ígéretesnek hangzik, de lássuk a részleteket!

Az MCC közleménye szerint 2022-ben újdonság lesz az MCC Feszten a Prímás-szigetre megálmodott „MCC-sziget”. A több mint tízezer négyzetméteres területen lesz gasztrosétány az ínyenceknek, Zöld színpad a legfontosabb klímapolitikai témák iránt érdeklődőknek, MCC-sziget színpad a legnevesebb hazai zenei előadók – többek között a Blahalouisiana, a Margaret Island, a Dzsúdló vagy a Follow the Flow – kedvelőinek, valamint idén is várja a bulizni vágyókat a Party Aréna, ahol hajnalig lehet csapatni, aki bírja szusszal.

Ami persze még vonzóbbá teheti a Fesztet az, hogy alapvetően ingyenes. Ugyan az MCC szigeten este 18:00 óra után csak karszalaggal látogatható programok lesznek, de ingyenes minden szakmai program és koncertek is: a Főtéren található Nagyszínpadon a szélesebb közönséget megszólító zenekarok kapnak helyet, mint például a Beatrice, Balkán Fanatik, Parno Grast, Király Viktor vagy a Brains.

A szakmai programok kínálatából: színpadra lép többek között Richard L. Florida, korunk legnevesebb városkutatója; John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora; valamint William Dalrymple, a

Brit Kelet-indiai Társaságot kutató világhírű skót történész és művészettörténész is. MCC Feszt Pass jegyvásárlás és további információ a fesztivál hivatalos honlapján.