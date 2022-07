A nanducsapatot tavaly fogadta be a vadaspark, azután, hogy az állatokat lefoglalták a hatóságok Békés megyében. A futómadarak jól érzik magukat óriási, természetes élőhelyüket idéző kifutójukban, ezt a sikeres költésük is jelzi. Bár több tojást raktak, és még várható is kelés, hét nanducsibét már felfedeztek a madarak gondozói.

A nanduk Dél-Amerika futómadarai, a strucc - kisebb termetű, 20-27 kilogrammos - rokonai. A három nandufajból a vadasparkban a közönséges nandu és a ritka Darwin-nandu (Pterocnemia pennata) is látható.

A füves síkságokon előforduló, rovarokkal, kisebb gerincesekkel, növényekkel táplálkozó nanduknál a kakas több nősténynek is udvarol, miközben egy nagy fészket épít, amelyben a tojók által rábízott tojásokat ki is költi. A kakasok hevesen védik csibéiket, minden vélt és valós fenyegetés ellen határozottan fellépnek. Erős lábaik miatt a ragadozónak nem érdemes ilyenkor szembeszállniuk velük.

A vadasparkban a nanduk szomszédságában gondozott alpakák családi rendszere jóval egyszerűbb, a kifejlett csődör egy kancákból és utódaikból álló csapatot vezet, amelyben a nőstények többnyire évente hoznak világra egy-egy csikót. A közelmúltban világra jött csikó - ahogy ez egy tevefélétől elvárható - pár óra után már állt, és követte anyját. A gondozók meg is vizsgálták, és kiderült, egy hímmel bővült a csapat.

Az alpakát ötezer éve háziasították, őse a vikunya (Vicugna vicugna). Az 55-65 kilogrammos testtömegű állatok vérében magas a vörösvérsejtek száma, így alkalmazkodnak a ritka magashegyi levegőhöz.

Dél-Amerikában az állat húsát, bőrét és tejét is hasznosítják, de egyre kedveltebb háziállatt Észak-Amerikában és Európában is, nemcsak értékes szőre, hanem viszonylag egyszerű tartása miatt is. Ehhez hozzájárul, hogy közeli rokonánál, a lámánál kisebb és kevésbé agresszív, sőt némelyik kifejezetten barátságossá válik gondozójával. Gyapjuk igen jó minőségű, rendkívül finom szálú, kiváló hőszigetelő, nem zsírosodik és nem allergén.

Borítókép: Szegedi Vadaspark