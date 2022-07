Ha szóba kerül egy anyajegy eltávolítása, sok kérdés merülhet fel, amelyeket az orvosnak és a páciensnek együtt kell végiggondolnia - írja az Anyajegyszűrő Központ nyomán az Origo. Ha rosszindulatúság gyanúja miatt van szükség az eltávolításra, akkor azt a lehető leggyorsabban meg kell tenni, akár nyáron is. Szövettan minden esetben készül, bármilyen okból is történik az eltávolítás, és ezt legkönnyebben a szikével történő sebészi kimetszés után lehet megtenni, bár lézeres eltávolítás után sem teljesen lehetetlen. Ha azonban esztétikai oka van a levételnek, azzal érdemes megvárni az őszi-téli hónapokat. Ennek főként az az oka, hogy friss hegeknél az egyik legfontosabb szabály a fényvédelem. Az a legoptimálisabb, ha a heg területét legalább fél évig nem éri nap, különösen a fedetlen testrészek esetében. Mindez pedig a sebgyógyulás miatt fontos – ismerteti a cikkben dr. Medgyesy Gábor, az Anyajegyszűrő Központ sebésze.

A sebgyógyulást elő lehet segíteni

Amennyiben nyáron szükséges az anyajegy eltávolítás, nyilván nehezebb megoldani a megfelelő fényvédelmet, de mindenképpen erre kell törekedni. Ideális esetben ruhával kellene fedni a sebhelyet, de legalábbis kerülni kell a direkt napsütést. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a sebes felületet kevéssé kellene mozgatni, de ez nyilván nagyon nehezen kivitelezhető. Persze arra azért nyáron is lehet törekedni, hogy a páciens óvja, védje a heget. Ennek része az is, hogy a varratszedésig ne érje víz a heget, és szándékosan ne is végezzen a páciens izzasztó tevékenységeket, bár a természetes izzadás nyáron elkerülhetetlen.

Kezelni kell

Azzal azonban minden évszakban elősegíthető a sebgyógyulást és csökkenthető a feszüléssel járó kellemetlenség, ha a varratok eltávolítása után körömvirág-, aloe vera- vagy más gyulladáscsökkentő készítménnyel rendszeresen kezeljük a területet.

- Bőrrák gyanúja esetén tehát nem szabad halogatni az anyajegy eltávolítást, azt a legsürgősebben, akár nyáron is el kell végezni. Ha azonban a kimetszésnél a lehető legesztétikusabb végeredményre törekszünk, és a páciens is figyel magára a sebgyógyulás hónapjai alatt, nyári műtétek esetén is elérhető a gond nélküli sebgyógyulás, és a lehető legdiszkrétebb heg – hangsúlyozza Medgyesy doktor.

