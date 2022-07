Tegyünk a jégkockába egy-egy levél zöld fűszert, apró gyümölcsöt, egy szem ribizlit, áfonyát, vagy pici, ehető virágot, és nemcsak gyönyörű lesz, hanem még ízesíteni is fog- írja a Diéta és Fitnesz. Turmixoljunk gyümölcsöket, lehetőleg minél többfélét, hogy minél színesebb legyen, és öntsük azt a jégkocka készítő forma kis mélyedéseibe, ez a hűsítő is nagyon finom. Gyerekbulira fagyaszthatunk a gyümölcspürébe apró gumicukrokat is.

Főzzünk nagyon erős fekete teát, készítsünk abból jégkockát, remek frissítő lesz a gyümölcsteánkba. A muffinsütőt használva formaként óriási "jégkockákat" gyárthatunk az extra meleg napokra - tehetünk mindegyikbe egy-egy karika citromot. Görög- vagy sárgadinnyét egyszerűen kockázzunk fel vagy megfelelő szerszámmal vágjunk belőlük gömböcskéket, és fagyasszuk le azokat.

Forrás: Shutterstock

Egy maréknyi friss gyümölcsből, egy-két ágnyi zöld fűszerből csodás italokat készíthetünk pár perc alatt. Ihatjuk melegen, hidegen, jégkockával, édesítve vagy sem, ahogy éppen kívánjuk.

Gyümölcsös tea:

Kimagozunk egy marék meggyet, összevágunk egy-két sárgabarackot. Egy kezeletlen narancsot héjastul felkarikázunk. Felforralunk egy liter vizet pár szem szegfűszeggel. Beledobjuk az előkészített gyümölcsöket egy marék málnával és áfonyával együtt, teszünk hozzá egy-két ág mentát és citromfüvet, majd hagyjuk így kihűlni.

Fotó: illusztráció