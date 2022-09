Mától lehet ingyenesen regisztrálni 143 túrára. A közösségi túrák az ország különböző pontjaiból indulnak a kék sáv turistajelzésen, október második szombatján, vagyis október 8-án.

A három kéktúrát; az idén 70. születésnapját ünneplő Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát egy napon, egy időben járja majd végig több ezer túrázó.

2022-ben a jelentkezők még könnyebben találhatnak rá a megfelelő túrára, a rendezvény honlapján hossz, szintemelkedés, térkép és tematika szerint is választhatnak a szakaszok közül. Akik épp valamelyik kéktúrát járják a túramozgalom kiírása szerint, őket is várja a túranap, a honlapon kigyűjthetők a kéktúrás bélyegzésre ideális túrák is.

A rendezvény tavalyi videója a túrabakancs felhúzására készteti az embert:

A rendezvény honlapjának térképén a 143 túracsoport haladása idén is követhető lesz, a jeladóval felszerelt túrázók a nap végére együtt rajzolják ki az országot körbejáró Országos Kékkör nyomvonalát.

A szervező MTSZ október elején 2580 km-en, 143 szakaszon, 250 felkészült szakaszfelelőssel nagy szeretettel vár minden kéktúrázni vágyót, kezdőket és haladókat egyaránt.

Az ősz legnagyobbnak ígérkező közösségi túranapján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet ide kattintva megtehet.