250 méterről zuhant a tengerbe a magyar testvérpár

Majdnem tragédiával zárult egy magyar család horvátországi nyaralása. Egy testvérpárt, Lizát és Marcit egy hajóval húzták, miközben ők 200 méternél is magasabbra emelkedtek egy ejtőernyővel. A kötél azonban elszakadt.

Egy budapesti édesanya, Orsolya a párjával és két gyermekével, valamint a lánya barátjával nyaralt Horvátországban, a napfényes Omis üdülővárosában. Négy napot szerettek volna itt eltölteni, múlthét szerdától szombatig. Minden a tervek szerint alakult, egészen addig, míg el nem látogattak a szépséges strandjáról híres Baska Voda városba – írja a Bors.

Orsolya két gyermeke,

a 19 éves Liza és a 17 éves Marci mindenképpen ki szerették volna próbálni az úgynevezett para­sailingezést, a vízi ejtőernyőzést, ami annyit tesz, hogy egy hajóról egy ejtőernyő segítségével a levegőbe engedik a turistákat.

Az édesanya, Orsolya elmondta: korábban is aggódott már a gyerekei vakmerő vállalkozása miatt, de amikor látta, hogy elszakad a kötél, rettentően pánikba esett.

„Csütörtök délután, nagyjából öt óra magasságában szálltunk hajóra. Heten voltunk utasok a fedélzeten, plusz a kétfős személyzet. Maga az egész 500 kunába, nagyjából 22 ezer forintba került. Izgultam, már akkor is, amikor felemelkedtek, de ez természetes. Utána viszont láttam, hogy a személyzet kapkodni kezd, korrigálni próbáltak, gázt adtak, mivel megrogyott a kötél, pedig a széllel nem volt baj” – idézte fel az édesanya a szívszorító pillanatokat.

Egyszer csak elszakadt a kötél.

„Amit akkor éreztem, azt senkinek sem kívánom. A gyerekeim a levegőbe emelkedtek és egyre csak távolodtak. Ordítani kezdtem a személyzettel, pánikba estem, és nem tudtam, hogy mit csináljak, nagyon aggódtam” – emlékezett vissza Orsolya.

A két fiatal nagyjából 200–250 méteres magasságba emelkedett, de mivel az ernyő a könnyebb leérkezés érdekében több helyen is lyukas, hamar süllyedni kezdtek.

„Mondtam a nővéremnek, Lizának, hogy ne essen pánikba, minden rendben lesz. Nagyjából egy perc telt el, míg a vízbe csapódtunk, nagy szerencse, hogy nem egy sziklás részre” – mesélte Marci.

„Persze mindez nagyon ijesztő volt. Mentőmellény volt rajtunk, de gyorsan kicsatoltam magamat, majd Lizát is, aki az egyik karját beütötte a landoláskor. Mire ez megtörtént, már jött értünk a hajó. Egy férfi beugrott, és felsegített minket a fedélzetre” – tette hozzá a fiatalember.

Egy vízi mentő is érkezett a helyszínre, de szerencsére nem történt komoly baj. Az ejtőernyős tengeri túrát szervező személyzet azonban botrányosan viselkedett.

„Gyorsan le akartak lépni, de természetesen ezt nem hagytuk. Mindent próbáltak hárítani, mondván: a két gyerek csak 103 kiló volt, ez pedig kevés. Akkor miért engedték fel őket a levegőbe?” – tette fel a jogos kérdést a felháborodott édesanya.

„Végül a pénzünket visszaadták, majd elváltunk egymástól. Nem akartunk további hajcihőt, pedig hívhattunk volna rendőrt, és be is perelhettük volna őket. A nyaralásunkat azonban nem akartuk tönkretenni, így elálltunk ettől a lehetőségtől” – mondta Orsolya, aki azért is osztotta meg a történteket, hogy mindenki kellő odafigyeléssel nevezzen be egy-egy parasailing túrára.

Borítókép: illusztráció