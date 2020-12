3,6 milliárd forint az Ötöslottó és az Eurojackpot főnyereménye is

A mostani játékhét alkalmával két lottótípus főnyereménye is megegyezik: egyaránt 3,6 milliárd forintért izgulhatnak az Ötöslottó és az Eurojackpot játékosai, ugyanakkor a Hatoslottó is 1,2 milliárd forint felett jár. A játékosokat ráadásul különnyeremények is várják a Decemberi Szerencsenapok akcióban. A SzerencseSzombat e heti témája pedig a magyar foci lesz, sztárvendégként pedig Pál Dénes énekes szórakoztatja majd a műsor nézőit.

Az Ötöslottón 19 hete nem volt telitalálat, így a hétvégén már 3,6 milliárd forint a tét. A 49. játékhét abból a szempontból is különlegesnek számít, hogy ezen a héten az Eurojackpot (forintra átszámított) várható főnyereménye szintén 3,6 milliárd forint. A Hatoslottó is egymilliárd feletti jackpotot kínál: 12 hetet követően a várható főnyeremény mind a hat nyerőszám helyes megtippelése esetén 1,27 milliárd forint. Az Ötöslottó sorsolást élőben láthatják a nézők a Duna TV SzerencseSzombat című műsorában, amelynek témája – a magyar labdarúgó-válogatott 1953. november 25-i legendás 6:3-as mérkőzése – most elsősorban a futballrajongók számára kedvez. A lottóshow első felében, a Luxor sorsolás alatti beszélgetés keretében a műsorvezetők a magyar foci régi és új sikereit veszik át. A vendég ezúttal Szente Vajk, Jászai Mari-díjas színész, rendező és műsorvezető lesz, aki társszerzője a Puskás Ferenc életéről szóló musicalnek, amelyet idén augusztus 20-án mutattak be az Erkel Színházban. A műsor második felében, az Ötöslottó számsorsolásakor sztárvendégként Pál Dénes várja a nézőket, aki 2012-ben a The Voice – Magyarország hangja cím győztese lett, valamint megnyerte a 2014. évi Sztárban sztár c. zenés showműsort is. A játékosokat a hétvégi számsorsolások mellett különsorsolásos nyeremények is várják: 2020. december 4-12. között a Decemberi Szerencsenapok akcióban az Ötöslottó, a Hatoslottó és a Joker játékokkal lehet esélyük a napi és a ráadás nyereményre is. Ehhez bármely játékmódban az Ötöslottó és a Hatoslottó esetében egy szelvényen legalább 1800 forint (amely értékekbe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele), míg a Joker esetében egy szelvényen legalább 900 forint értékben kell játszani. Az akciós játékok között az Ötöslottó esetében 1 millió forint és 10 x 100 ezer forint napi, valamint 10 millió forint ráadás, a Hatoslottó esetében 1 millió forint napi, valamint 10 millió forint ráadás, míg a Joker estében 500 ezer forint napi, valamint 5 millió forint ráadás pénznyeremény kerül kisorsolásra.