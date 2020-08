A CNN szerint nem csak nőknek lehet méhnyaka

Az írásban csak semlegesen úgy fogalmaznak, hogy „személyek” rendelkeznek méhnyakkal, fittyet hányva a biológiára. Az egyébként nem ismeretlen a genderideológia előtt, hogy meg akarja változtatni a biológiai, anatómiai kifejezéseket is – korábban arról lehetett hallani, hogy egy szervezet azt tanítja, nincs férfi pénisz és női vagina.

A méhnyakrákról és annak szűréséről jelent meg egy riport a CNN oldalán, amely azonban feltűnő visszásságot mutat. A cikkben ugyanis végig úgy írnak a méhnyakrákról, illetve magáról a méhnyakról, mint ami „személyekben”, „személyeknél” található meg, nem pedig nőknél, ahogyan az a biológiai tanulmányokból ismeretes – írja a V4NA.

“Individuals with a cervix” CNN is beyond parody https://t.co/0OCs6uQNKE — Buck Sexton (@BuckSexton) July 31, 2020

A CNN azzal, hogy a cikkben egyszer sem írják le azt a szót, hogy „nő” vagy „női”, sem azt, hogy vagina vagy méh, lényegében beállt a genderideológia mögé – erre több portál is felhívta a figyelmet. A legtöbben azért kifogásolták a semleges „személyek” kifejezést, mert szerintük ezzel próbálják eltörölni a nőiséget és a női szerepet.

Ráadásul egy korábbi cikkében a CNN a prosztatarákról írt, ott azonban úgy hivatkoztak a prosztatára, mint egy férfi szervre, tehát ott nem használták még a gender-kifejezést.

Individuals with a cervix are now recommended to start cervical cancers screening at 25 and continue through age 65, with HPV testing every five years as the preferred method of testing, according to a new guideline released by the American Cancer Society https://t.co/gUhYdIIx69 — CNN (@CNN) July 30, 2020

De érdekes dologra hívta fel a figyelmet többek között a Medium cikke is. Eszerint az angolban két kifejezés is van a nemre – a sex, és a gender, ezek pedig régebben kéz a kézben jártak, és ugyanarra vonatkoztak. Egy ideje azonban megváltozott a helyzet, és a sex kifejezést már inkább csak a biológiai nemre használják, a gender-t pedig a nemi identitásra, ami nem csak a két biológiai nemből, férfiból és nőből állhat, hanem vonatkozik már például a transzneműekre is.

Ugyanakkor az egyértelmű a cikk szerint, hogy a méhnyak egy női szerv, tehát csak a biológiailag is annak született nők rendelkeznek vele.

De mindemellett azért is aggályos a CNN cikkének nyelvezete, mert próbálja eltörölni a biológiai nemet. Erre tett már kísérletet a Proud Trust nevű szervezet is, amely 13 éves kortól kínál egy programsorozatot, és mellé egy kisokost. Ezekkel a gyerekeknek azt tanítják többek között, hogy nincs olyan, hogy női vagina és férfi pénisz – helyette azt kell mondani, hogy egy személy vaginával/pénisszel.

Az LMBT-ideológiát pártoló szervezet ráadásul a programsorozat keretében bemutatja a testrészeket is, ám nem mindegyiket. Bár felsorolják például a szeméremtestet és a péniszt is, a listából kimarad a nők számára fontos mell és a mellbimbó is.

If saying only women have a cervix is considered transphobic then there is something very deeply, darkly, wrong with transactivism. As we know full well there is. — Womankind #StandWithJKRowling 🏁🏁 (@Womankind15) August 2, 2020

Szintén a „befogadó” elnevezéseket reklámozza a Trans Care BC gender-szótára is. Ebben egy táblázatban, egymás mellé állítva láthatja azt az ember, hogy milyen kifejezéseket kell használni az eddig ismertek helyett. A mell és a mellkas helyett például „felsőtestet” kell mondani, a péniszt és a csiklót pedig „erogén vagy barlangos szövetnek” kell hívni.

Ugyanígy arra is mutat példa mondatokat a kisokos, hogy hogyan kell lényegében gender semlegesen fogalmazni – például nem azt kell mondani, hogy „egy férfi, akinek prosztatája van” hanem azt, hogy „egy személy, akinek prosztatája van”. Hasonlóan a CNN cikkéhez, itt is csak semleges személyekként hívják azokat az embereket, akiknek méhnyakuk van, rájuk sem illik azt használni a gender-szótár szerint, hogy nő/női.

A nők szerepével kapcsolatban valóban látni arra utaló jeleket, hogy a balliberális ideológia követői el akarják törölni a családot, illetve azon belül a nők fontosságát. Egy angliai orvos, Christopher Inglefield, aki nemváltó műtéteket is végez, nemrég azért kezdett el kampányolni, hogy a férfinak született, de már transznemű nőként élő embereknek lehessen méhtranszplantációt végezni. Így ők is ki tudnák hordani a gyereket, a biológiai különbségektől függetlenül, mert azokon az orvos szerint túl lehetne jutni.

Really important and interesting article. The combined offensive of neoliberalism and progressivism is targeting reproduction, surrogacy, womb transplantation and ultimately separation of gestation from the human body. https://t.co/29dztc7HRI — Andy Langley (@Paracelsus1092) July 22, 2020

Az ilyen beavatkozás azonban magában hordozza a hagyományos család felbomlását, mert a méhtranszplantációval a transznemű nők egyedül is szülővé tudnának válni – beültetett petesejtek és a saját spermájuk segítségével. Ezzel együtt pedig már nem lenne szükség a nőkre, akik kihordják a gyereket.