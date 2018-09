A dél-karolinai szellem közel két évszázada figyelmeztet a hurrikánokra

Úgy hiszik, hogy akivel találkozik, pontosabban aki látja, annak az otthona nem fog kárt szenvedni a viharban.

Napok óta hallhatunk arról, hogy mekkora pusztítást okozott a Florence névre keresztelt hurrikán, amely Észak- és Dél-Karolinára csapott le pénteken. Az előbbi állam kormányzója szerint „ilyen esemény egyszer van ezer évente”, a vihar 150 km/h-ás széllel érkezett, több ember halálát és néhány helyen három méter magas árhullámot eredményezett. Több tízezer embert kellett evakuálni, és milliók várják, hogy lecsendesedjen. Egy régi legenda szerint mindig felbukkan egy szellem, aki figyelmeztet a közelgő csapásra – írja a Múltkor.

A héten Dél-Karolina államban felütötte a fejét egy régi szóbeszéd, amely egy Gray Man (Szürke ember) nevű szellemről szól. Úgy hírlik, a kísérteties alak a Pawleys Island nevű kisvárosban szokott megjelenni, és a hurrikánok előhírnökének tartják, egyfajta lidércszerű, mégis figyelmeztető jelzésként értékelik. A folklórban, valamint a szellemtörténetekben már oly megszokott módon a különféle részletekben természetesen nincs egyetértés a kisváros lakói között – például, hogy a Szürke ember mikor jelent meg először –, a történet alapjai mégis szilárd alapokon állnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A férfi időnként visszatér szeretett városába, azonban mielőtt megérkezne, meghal az egyik homokdűnén. A több mint egy évszázados szóbeszéd szerint röviddel a hurrikán előtt jelenik meg, mintegy jelzésként, hogy ideje elhagyni a hosszúkás kis szigetet, amely maga a város. Úgy hiszik, hogy akivel találkozik, pontosabban aki látja, annak az otthona nem fog kárt szenvedni a viharban.

Az olykor láb nélkül megjelenő fiatalemberről úgy tartják, hogy egykoron Charlestonból utazott a szigetre, hogy láthassa menyasszonyát. Lovát azonban foglyul ejtette a homokos föveny, amely mocsárként szippantotta magába az állatot és utasát. Lelke azóta kísérti a partot, és keresi a szeretett lányt. Több változat is kering, hogy ki is lehet ő valójában: egyesek szerint Percival Pawley, a város „névrokona”, mások úgy vélik, Plowden Charles Jeannerette Weston szelleméről van szó, aki egykoron a városban lakott, házában pedig ma a Pelikán nevű fogadó található. Ám akad olyan történet is, amely szerint Edward Teach, ismertebb nevén Feketeszakáll lelke kísérti a szigetet.

Nancy Roberts néprajzkutató Dél-Karolina szellemei című könyvében szintén a közelgő vihar hírnökét véli felfedezni a Szürke ember történetében. Ahol megjelenik a parton, a néphit szerint a házak egyfajta védettséget kapnak, különösen egy, amelyet ő maga választ ki a többi közül. Számára egykori kedvesének lakhelyét jelöli a mindig változó épület, amelyről ő maga is tudja, hogy nem az, szól a legenda.

A dél-karolinaiak között meglepően sok embert találunk, akik tisztában vannak vele, hogy ki is a Gray Man. Lee Brockington helyi történész szerint ez azért lehet így, mert a sziget a mai napig vonzza az államból a turistákat, akik szinte mindig hallanak a különös szellemről, és hazatérve megosztják az ismerőseikkel. Ám külön kiemelte, hogy a kísértettörténet – eltéréseivel és számos változatával – sokkal többet mond el a történetmesélés természetéről és magukról az emberekről, mint a katasztrófákról.

Néhány forrás szerint a Szürke ember 1822-ben jelent meg először, Brockington kutatásai szerint a polgárháború vége, vagyis 1865 után hazatérő konföderációs katonák (többnyire egykori rabszolgák) történetei révén került a köztudatba. A kutató úgy véli, a história az amerikai polgárháború centenáriuma kapcsán, valamint az 1960-as évek polgárjogi küzdelmei során lett újra népszerű.

Ám a legnagyobb löketet az 1954-es, Hazel névre keresztelt hurrikán adta neki, amely letarolta Pawleys Islandet. Az üdülőváros akkor az országos médiában is megjelent, és az élelmes marketingesek később a legendával is próbálták csalogatni a turistákat. Állítólag 2018-ban is látták őt, míg ezelőtt csupán 1989-ben bukkant fel a Hugó nevet kapó hurrikán előtt.

Borítókép és fotó: Shutterstock