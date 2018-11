A legtöbben be sem vezették volna az óraátállítást

Egymást érik ebben az időszakban a hosszú hétvégék, de legutóbb csak amiatt tartott tovább a pihenés, mert tekertünk egyet az óramutatókon, így nyertünk egy órát. Egyre több szó esik arról, hogy végleg eltörlik az óraátállítást, olvasóink pedig a következőképpen vélekednek róla.

Évről évre legalább kétszer előkerül az óraátállítás szükségességének a kérdése, amely olyannyira megosztó téma, hogy az Európai Parlament is napirendre tűzte az ügy megvitatását. Elképzelhető tehát, hogy pár éven belül elfelejthetjük a nyári és téli időszámítást. Tavasszal kiderült, hogy olvasóinkat inkább zavarja az átállítás, és most arra voltunk kíváncsiak, hogy miként viszonyulnak az eltörlés ötletéhez.

A szavazatot leadók több mint fele (58%) úgy gondolja, hogy be sem kellett volna vezetni az óraátállítást. Régen is megvoltak nélküle az emberek. Talán vállalható az a feltételezés, hogy ezeket a válaszokat nem a „régen minden jobb volt” vélekedés inspirálta, hanem az a meglátás, hogy talán nem is lenne olyan nehéz megszabadulni ettől a kényelmetlenségtől.

A második befutóra (22%) szavazók szerint sok a duma. Ez érthető, hiszen ahogy már említettük, időről időre felmerül a kérdés, hogy kell-e az átállítás. Tényleg iránymutató lehetne, ha pontot tennének a dolog végére, és eldöntetnék végre, hogy marad-e vagy eltörlik az átállítást, hogy azután, immár vita nélkül, békében mindenki ahhoz tarthassa magát.

Ha már béke, olvasóink 10%-a úgy gondolja: bár nem biztos, hogy egyetért az óraátállítás szükségével, a takarékosság és a természet védelme megér ennyi áldozatot. Szakemberek szerint egyébként hazánk egy közepes méretű város évi energiaszükségletét spórolja meg a „tekergetéssel” – és itt nem a mérőórák manipulálására gondolunk.

De ne feledkezzünk meg azokról sem, akiket nem zavar az óraátállítás. Őket a szavazók 10%-a képviselte. Együtt tudnak élni az óraátállítással, a nap így is, úgy is 24 órából áll.

