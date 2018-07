A magyar szerverek nem kérnek a pedofil tartalmakból

Közleményükben kiemelték: a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szervezet, az INHOPE (International Association of Internet Hotlines) közreadta a tavalyi évre vonatkozó jelentését. Társult hotline-jai az egész világról tavaly összesen közel 260 ezer pedofil felvételt küldtek a központi adatbázisba, s azon keresztül a nemzeti nyomozó hatóságokhoz.

Mint az NMHH kifejtette: a jelentésből kiderül, hogy az INHOPE központi adatbázisába tavaly 87.980 bejelentés érkezett a tagországok hotline-jaitól, amelyekben több mint 259 ezer gyermekpornográfiának minősülő képet és videót jelöltek meg. Az összegzés azt is megmutatja, hogy az INHOPE-hoz befutó, illegálisként azonosított tartalmak 90 százalékán leánygyermekek szerepeltek és a felvételek 82 százaléka 13 éves vagy fiatalabb gyermekeket, kisgyermekeket ábrázolt. A civil bejelentők és a hotline-ok jól dolgoztak

A statisztika szerint a Magyarországon működő szerverek – mint írták – „nem számítanak vonzónak” a pedofil tartalmakat forgalmazó bűnözők között.

Az INHOPE magyarországi tagja, az NMHH által működtetett Internet Hotline tapasztalatai szerint a magyarországi szolgáltatók jogkövetőek, a hotline jelzéseit követően járnak el. Az éves statisztika szerint a hosztolásban leginkább érintett szolgáltatói kategóriák képviselői, a globális fájlmegosztók, képmegosztók jellemzően nem Magyarországon, nem a magyar jogrend alatt üzemeltetik szervereiket – írták.

Európai szinten a bejelentések adatai szerint Hollandiában (51 százalék), Franciaországban (18 százalék), Svédországban (10 százalék), Romániában (6 százalék) és Bulgáriában (5 százalék) tárolják a legtöbb, a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő illegális online tartalmat. Az INHOPE összes tagországának adatait vizsgálva az Egyesült Államok került az első helyre, csaknem minden második pedofil felvétel (43 százalék) amerikai szerveren található. Hollandia a második (19 százalék), majd Oroszország (7 százalék), Franciaország (7 százalék) és Kanada (7 százalék) következik.

Az Internet Hotline 2017-ben összesen 56 bejelentést fogadott pedofil tartalom kategóriában. A magyarországi szerveren tárolt pedofil tartalomról a hotline munkatársai a Nemzeti Nyomozó Irodát értesítették, 2017-ben összesen 20 alkalommal – írták.

Az NMHH közleményében kitértek arra is, hogy az INHOPE küldetése szerint mindenütt arra kéri a netezőket, hogy ha véletlenül pedofilgyanús vizuális tartalmat találnak, jelentsék be akár névtelenül is az országukban működő hotline-nak, Magyarországon az internethotline@internethotline.hu e-mail címen vagy az internethotline.hu weboldalon – fejtették ki.