A növények is csaknem olyan jól álcázzák magukat, mint az állatok

A Corydalis hemidicentra levele például simán utánozza egy kő színét.

Nem az állatok a megtévesztés egyedüli mesterei: egy új tanulmány szerint a növények is képesek hasonló álcázási trükkökre.

A Kínai Tudományos Akadémia (CAS) Kunmingi Botanikai Intézete és az Exeteri Egyetem kutatói összehasonlították az állatok és a növények által használt kamuflázstechnikákat.

Arra jutottak, hogy bizonyos növények is egy sor olyan trükköt alkalmaznak, amelyekről korábban úgy vélték, hogy csak az állatok képesek rá.

Ilyen módszerek a környezet imitálása, egy tárgy észlelhető körvonalainak a megtörése és az álcázás, melynek során egy jelentéktelen tárgyhoz, például kőhöz hasonlatossá alakulva bújnak el a ragadozók elől. A tudósok szerint az egyik álcázó növényfaj, a Corydalis hemidicentra leveleinek színe mindig alkalmazkodik a kő színéhez, amelyen él. Ide kattintva lehet is rá vetni egy pillantást.

A kutatók eredményeiket a Trends in Ecology and Evolution című szaklap júniusi számában mutatják be.

Niu Jang kutató szerint a kamuflázs az állatok fő védekezési stratégiája, melyet 150 éven át az evolúció illusztrálására és tanulmányozására használtak. A növények által alkalmazott technikákat azonban sokkal kevésbé tanulmányozták.

„Ebben a kutatásban meg akarjuk találni a növényi és állati kamuflázs közötti hasonlóságokat és felismerni, milyen fontos ökológiai és evolúciós kérdéseket vethet fel ez a jelenség”

– mondta Niu.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / A3pfamily