A vérplazmában lehet a koronavírus ellenszere

Vérplazma-adásra bátorítja a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat Vér- és Transzplantációs részlege (NHS-BT) azokat az embereket, akik felépültek a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzésből – írja cikkében a V4NA Hírügynökség. A kutatók szerint a betegségből felgyógyult emberek vérében olyan antitestek termelődnek, amelyek, ha kivonják a vérplazmából és akut betegek vérébe juttatják, hatékonyak lehetnek a koronavírus ellen, számolt be hétfőn a BBC World honlapja. Az Egyesült Államokban szintén nagyszabású vérplazma-projekt indult a minnesotai Rochesterben található Mayo Klinika vezetésével, 1500 kórház bevonásával.

AFP graphic on the potential use of blood plasma from patients who have recovered from COVID-19, to help other infected people pic.twitter.com/SjcBuGqfAQ

— AFP news agency (@AFP) April 7, 2020