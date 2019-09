A világ minden tájáról érkeznek ufó-rajongók az 51-es körzethez

Földönkívülieket akarnak látni – a hadsereg meg nem akarja őket látni.

Viccnek indult, még nem tudni, mi lesz belőle.

Pár hónapja egy amerikai fiatal, Matty Roberts gondolt egyet, és Facebook-oldalán szeptember 20-ra meghirdetett egy eseményt, amelyben viccesen arra biztatta az embereket, hogy rohamozzák meg az 51-es körzetet.

Azt az 51-es körzetet, amelyről sokáig csak homályos pletykák terjedtek: állítólag 1947-ben errefelé, a nevadai sivatagban zuhant le valami – sokak szerint egy idegen űrhajó.

A körzet létezését maga az amerikai hadsereg is tagadta, majd pár éve végre elismerték, hogy tényleg van ott valami, de nem ufók, hanem a hadsereg gyakorlóterepe. És nem egy űrhajó zuhant el, hanem egy ballon.

Az emberek egy része persze nem vette be ezt a logikus sztorit, és továbbra is nagyon kíváncsiak voltak, hogy mi is lehet az 51-es körzetben.

Kapóra jött tehát Matty Roberts ötlete, hogy végre megnézzék „azokat az UFÓ-kat.”

Az eseményre több mint kétmillióan jeleztek vissza, beszámoltak róla a lapok is, ekkor pedig már a hadsereg is felkapta a fejét a dologra.

Közölték, hogy nagyon rossz ötlet, eszébe se jusson senkinek megpróbálni besétálni az 51-es körzetbe.

Roberts később elmondta, hogy természetesen viccnek szánta az egészet, és törölte az eseményt. Az emberek azonban nem tágítottak.

Azután eljött szeptember 20-a, és bár kétmillióan még nem jelentek meg az 51-es körzet szomszédságában lévő településeken, a Rachel nevű kisvárosban már most is rengeteg az idegen – és nem tudni, mennyien lesznek még – írja az Aljazeera.com.

A sivatag ugyanakkor nem embernek való: az, hogy nincs víz, természetes, éjjel akár 5 fokig is hűlhet a levegő, nappal pedig elképesztő forróság van. Sok felkészületlen földönkívüli-rajongó papucsban érkezett, pedig a környéken rengeteg a skorpió, a csörgőkígyó, és a tarantulák is fel-fel bukkannak. Néhány leleményes kereskedő persze készült ezzel-azzal, ajándéktárgyakkal, mobilvécékkel, színpaddal, de 40 ezer embernél többet nem tudnak ellátni.

Itt tartunk tehát most: páran már lézengenek a helyszínen, és természetesen a hadsereg is készül, ha esetleg valami nagyobb balhé lenne.