Aki Süsüt, Kisvakondot, minyonokat és SpongyaBobot horgol

A székesfehérvári Kulcsár Ildikó bármilyen rajzfilmkaraktert képes megformálni horgolótű segítségével.

Az úgynevezett amigurumi módszer lényege, hogy horgolás közben folyamatosan számolni kell a szemeket, így alakulnak ki a sorok és a különböző formák – avatta be a Bors Online-t az Ildikó Design létrehozója.

A kreatív alkotó elmondása szerint a horgolással még gyerekkorában ismerkedett meg. „Egy régi gombosdoboz aljából előkerült egy fanyelű horgolótű, ami még a nagymamámé volt, és ez nagyon inspirált” – emlékezett vissza.

„Mindegyik egyedi, és sokak szerint „ildiesített”, azaz benne van a lelkem egy kis darabja is. Ezért is olyan nehéz megválni tőlük, de Európa több országából és Amerikából is rendeltek már. Mindenhová viszem magammal a horgolótűmet, bárhol képes vagyok nekiállni horgolni. Néha kicsit furcsán is néznek emiatt” – mondta Ildikó.

