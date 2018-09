Delfin úszkál a Temzében

A brit Bálna- és Delfinvédelmi Társaság (Whale and Dolphin Conservation Society) szóvivője, Danny Groves a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Temzében felfedezett beluga „nyilvánvalóan nagyon eltévedt”, hiszen természetes élőhelye a délkelet-angliai partoktól több ezer kilométerre északra, az Atlanti-óceán északi vizein található.

és az Egyesült Királysághoz tartozó tengeri térségekben is három éve tűnt fel legutóbb e veszélyeztetett cetféle egy példánya.

Szakértők szerint a Temzében most megjelent beluga számára

Tanya Ferry, a londoni kikötői hatóság környezetvédelmi igazgatója a BBC-nek ugyanakkor kijelentette: a táplálkozás már komolyabb gondot okozhat, különös tekintettel arra, hogy a Temzében meglehetősen sok a műanyag hulladék. Hozzátette: reméli, hogy a fehér delfin előbb-utóbb visszatalál a tengerbe, és nem felfelé, London irányába indul, mivel a brit főváros sűrű hajóforgalmában nem lenne garantálható védelme, és egyébként is a tenger jelenti számára a természetes közeget.

There she (or he) blows! 🐳

'Beluga whale' caught on camera in River Thames https://t.co/JNoV63UQBy

[tap video to expand] pic.twitter.com/xqSrDD8yOW

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 25, 2018