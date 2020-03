Több, mint ötezer évre vezethető vissza kialakulásuk kezdete.

DNS-elemzéssel tárták fel a tibetiek genetikai eredetét: kínai kutatók eredményei szerint a Csinghaj-tibeti-fennsíkon 5200 éve élt ősi populációnak része van a modern tibetiek genetika örökségében.

A szakértők sikeresen szekvenálták 67 embertől származó 67 teljes mitokondriális örökítőanyagot. A legkorábbi ember 5200, a legkésőbbi 300 éve élt. A kutatók eredményeikről a Proceedings of the Royal Society B című online tudományos lapban számoltak be.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az árpatermesztés 3600 évvel ezelőtti meghonosítása döntő fontosságú abban, hogy az emberek a fennsíkon letelepedtek.

Az azonban nem volt ismeretes, hogy az ősi tibetiek milyen mértékben járultak hozzá a ma élő tibetiek genetikai jellemzőihez.

A tudósok két csoportra osztották a genomokat aszerint, hogy az emberek milyen régióban és milyen magasságban éltek: az egyik csoport a fennsík északkeleti részének nagy magasságú területein, míg a másik az alacsonyabb vidékein élt.

Az eredmények genetikai kapcsolatot találtak a két csoport között és arra derítettek fényt, hogy mindkét csoport bizonyos mértékben genetikai kapcsolatban áll a modern tibetiekkel.

Más populációk, amelyek korábban éltek a fennsíkon, szintén hozzájárultak a ma élő tibetiek genetikai örökségéhez – áll a tanulmányban.

