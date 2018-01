Eddig ismeretlen dinoszauruszt fedeztek fel Kínában

Az újonnan azonosított faj a Caihong juji tudományos nevet kapta, amely mandarin nyelven szivárványos nagy taréjt jelent. A szakemberek úgy sejtik, hogy az állat fejét, nyakát, mellkasát és körben a farka tövét díszítő színpompás tollazat, valamint az orrán lévő csontos taréj a párválasztásban játszott fontos szerepet.

A newly discovered dinosaur likely had iridescent feathers that gave it a rainbow appearance. 🌈 Caihong juji (“rainbow with the big crest” in Mandarin) was a duck-sized dino living 161 million years ago. https://t.co/Yv17q6i4wQ pic.twitter.com/g0AdU9HHoS

— The Field Museum (@FieldMuseum) January 15, 2018