Egyházi vezetőről neveztek el egy kihalt állatot

A dél-afrikai kormány közlése szerint az egyik legrégebbi ismert kétéltűfaj kapja Fokváros egykori anglikán püspökének nevét.

A Tutusius mellett egy másik újonnan felfedezett fajt is bemutattak Johannesburgban. Sajtóbeszámolók szerint ezek a fajok „úttörők” voltak, mivel a tudományos ismeretek szerint átmenetet jelentettek a vízi és szárazföldi élet között.

We are truly overwhelmed at the response to the latest fossil discovery. Meet Tutusius, the first Devonian tetrapod found in Africa and the first outside of the palaeotropics! #FIRST4AFRICA #FossilFriday #newdiscovery pic.twitter.com/DbDqcEYE5o

— CoE in Palaeosciences (CoE_Palaeo) (@CoE_Palaeo) June 8, 2018