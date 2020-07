El tudja képzelni a T-Rexet kacsaméretben?

Apró élőlények lehettek a dinoszauruszok ősei. Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról, hogy egészen apró lényekként kezdhették.

Ez a bizonyíték egy Madagaszkáron talált, újonnan leírt fosszília, amely több mint 237 millió évvel ezelőtt élt és mindössze 10 centiméter magas lehetett.

A lelet segíthet tisztázni a pteroszauruszok, a dinoszauruszok korában élő szárnyas hüllők egyelőre zavaros eredetét is.

A szakértők eredményeikről a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos lapban számoltak be.

„Az az általános felfogás, hogy a dinoszaruszok óriások voltak. Ez az új állat azonban nagyon közel van a dinoszauruszok és a pteroszauruszok szétágazásához, és sokkolóan kicsi”

– mondta Christian Kammerer társszerző, az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum munkatársa.

Introducing Kongonaphon kely, a new taxon of tiny (~4 cm femur length) lagerpetid from the Triassic of Madagascar:https://t.co/I6gSyvC6aY

Illustration by the masterful @AlexBoersma_Art for PNAS. pic.twitter.com/OAgAdx34Nq — Christian Kammerer (@Synapsida) July 6, 2020

A Kongonaphon kely, azaz az „apró rovargyilkos” névre keresztelt egyedet 1998-ban Madagaszkár szigetén találta meg egy kutatócsoport John Flynn, a New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum szakértője vezetésével.

A dinoszauruszok és a pteroszauruszok is az ornithodirák kládjába tartoznak. Eredetükről azonban keveset tudni, mivel csak nagyon kevés, a két ág kettéválásához közelálló egyedre vonatkozó leletet találtak – írja a BBC hírportálja.

A Kongonaphon nem az első kisméretű fosszília az ornithodirák családfájának gyökere közeléből, de korábban úgy vélték, a leletek elszigetelt kivételek lehettek.

Általánosságban a tudósok úgy vélik, hogy a testméret az első archoszauruszok körében hasonló maradt. Ebbe a hüllőcsoportba tartoznak a madarak, a krokodilfélék, a nem madárszerű dinoszauruszok és a pteroszauruszok, valamint a korai ornithodirák.

„Az archoszauruszok testméretében bekövetkező változások elemzése során meggyőző bizonyítékokat találtunk arra, hogy

a dinoszaurusz-pteroszaurusz vonal korai történelme során hirtelen élesen csökkent a testméret”

– mondta Kammerer.

A Kongonaphon fogai arra utalnak, hogy rovarokkal táplálkozott. Az erre az étrendre való átállás – ami összefüggésben lehet a kis testmérettel – segíthette a korai ornithodirákat, hogy túléljenek többnyire húsevő rokonaik között.

A kutatás arra is kitér, hogy a bőrön talált pihék, amelyek egyszerű szálak, de akár teljes tollak is lehettek, és a dinoszauruszoknál és a pteroszauruszoknál is megfigyelhetők, az apró testű ősök testhőmérsékletének szabályozását szolgálhatták eredetileg. A kis testeknél ugyanis nehéz a hővisszatartás, a középső és késő triász földtörténeti korban pedig, amikor ezek az állatok éltek, szélsőséges volt a klíma. A szakértők szerint nagyon nagy volt az eltérés a forró napok és a hideg éjszakák hőmérséklete között.