Elektronikus bőrt fejlesztettek ki kutatók

Az aszinkron kódolt elektronikus bőrt (ACES) Benjamin Tee, a Szingapúri Egyetem (NUS) adjunktusa és kutatócsoportja fejlesztette, az egyetem közleménye szerint

A Science Robotics című folyóiratban bemutatott tanulmány szerint

The new innovation of electronic skin gives robots and prostheses an extraordinary sense of touch https://t.co/JEjG5u29pD pic.twitter.com/3IjUgotWXa

„Az emberek az érzékelést a mindennapi feladatok ellátásában használják, mint egy csésze megfogása vagy egy kézfogás.

Hasonló módon a robotoknak is szükségük van érzékelésre, hogy jobban együttműködjenek az emberekkel, de a robotok manapság nem igazán képesek érezni a tárgyakat” – idézte Benjamin Teet a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.

Az emberi érzékelő idegrendszerből merítve a szingapúri kutatók másfél éven át fejlesztettek egy olyan szenzorrendszert, amely képes annál jobban működni. Az ACES elektronikus idegrendszer, amely

Inspired by the human nervous system, scientists have designed an #electronic #skin that can detect a range of #tactile stimuli, such as temperature, pressure or object slippage, in milliseconds without compromising accuracy or precision. https://t.co/QA9yN4pBLT #AI pic.twitter.com/Huy7Yp9p3G

— Science Robotics (@SciRobotics) July 18, 2019