Elkészült az első reklám, amit mesterséges intelligencia talált ki

Az Oscar-díjas Kevin Macdonald (Az utolsó skót király/The Last King of Scotland, One Day in September) rendezte meg a világ első olyan reklámját, amelynek forgatókönyvét mesterséges intelligencia írta – írja a Maszol.ro.

A forgatókönyvet az IBM szoftvere írta a Lexus autógyártó cég megrendelésére, az utóbbi 15 év díjnyertes reklámfilmjei alapján, figyelembe véve a potenciális nézők érzelmi intelligenciáját, médiafogyasztási szokásait és megérzéseit is. A hatvan másodperces reklámot november 15-én mutatták be.

Borítókép: részlet a reklámból

Forrás: Youtube

