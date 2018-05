Ez a magyar fiú végigsétál Amerikán

Nagy Dávid New Yorkból Los Angelesbe tart – méghozzá két lábon. Ő lehet a 40. ember és az első magyar a világon, aki gyalogszerrel teljesíti a közel 5,100 km-s távot.

A 25 éves kalandor május 13-án vágott bele a nagy utazásba, melyet Walking Across Americának és El Davidónak is nevez. Mint írja, korábban erre csupán 39 ember vállalkozott, és eddig egy magyar sem vágott még bele, így ha célba ér, a fiatalember biztosan történelmet ír. Nagy Dávid e különleges útjával jótékony célt is szolgál: az őt asztmával évekig kezelő Heim Pál Gyermekkórház javára gyűjt adományokat, sok kis lépéssel tehát nagy ügy nyomába is eredt. A fiatalember támogatására ezen a linken van lehetőség.

Dávid a keleti parttól a nyugatiig haladva naponta átlag 30-40 km-t tervez megtenni, ami 11-14 óra gyaloglást jelent, 11 államon és több mint 80 kisvároson keresztül. Útvonalán hét, nagyvárostól nagyvárosig tartó szakasz található. A nagy utazás a New York-i World Trade Center emlékműtől a Los Angeles-i Santa Monicáig tart majd. Ez 5100 kilométer, amit a tervek szerint a fiú hat hónap alatt teljesít majd.

A felkészülés során a meditációnak is nagy szerepet tulajdonító Dávid jelenleg reményei szerint nemcsak élményekkel gazdagodik majd, de tanulni is szeretne. Folyamatosan közvetíti élményeit a honlapján és a Facebook-oldalán is.