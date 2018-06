Feketén fut a Magyarországon használt szoftverek negyede

A világátlagnál 1 százalékkal még így is jobban teljesítünk.

Magyarországon a licenc nélküli szoftverek aránya eléri a 36 százalékot, az arány 2 százalékkal csökkent az előző évhez képest – közölte a Microsoft Magyarország Kft. szerdán az MTI-vel, a BSA globális szoftveripari érdekképviseleti szervezet legfrissebb felmérése alapján.

A tájékoztatás szerint a licenc nélküli szoftverek használatának gyakorisága enyhén csökken, de még mindig széles körben elterjedt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hazai trend egyébként szinte tökéletesen illeszkedik a máshol tapasztaltakhoz: a világon ugyanis a személyi számítógépeken telepített szoftverek 37 százaléka licenc nélküli, ami szintén 2 százalékkal kisebb a 2016-os adatokhoz képest.

A Microsoft Magyarország közleményében a társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyarországi vállalatoknak érdemes felmérniük a telepített szoftverállományukat üzleti eredményeik javítása, a kibertámadások kockázatának csökkentése érdekében.

A Microsoft szerint a licenc nélküli szoftverek használata egyre kockázatosabb és költségesebb: a nem jogtiszta szoftverek használata miatt megjelenő kártékony programok évente közel 359 milliárd dolláros kárt okoznak.

A vállalatok jelentős lépéseket tehetnek a szoftvergazdálkodás fejlesztése érdekében, több tanulmány is kimutatta, hogy 30 százalékkal is csökkenthetik éves szoftverköltségeiket, ha megbízható szoftvergazdálkodási és licencoptimalizálási programot vezetnek be – olvasható a közleményben.

Borítókép: F8 studio/Shutterstock