Gázspray miatt leállt az M2-es metró, majdnem kitört a pánik

Szombat délelőtt órákra leállították a budapesti piros metrót, az utasok az alagútban rekedtek, végül tűzoltók terelték őket ki az alagútból.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Facebook-oldalán először csak egy szűkszavú közlemény tájékoztatott arról, hogy „Az M2-es metró helyett pótlóbusz közlekedik az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között hatósági intézkedés miatt. Utasaink türelmét kérjük!”

Lapunk munkatársa éppen azon a szerelvényen utazott, amelyen az eset történt. Beszámolója szerint a metró a Puskás Ferenc Stadion és Keleti pályaudvar állomások között járt, amikor valaki gázsprayt használt (vélhetően két utas között kirobbant konfliktus miatt). A szer orrfacsaró szaga rögtön szétterjedt a szerelvényben, az utasok pedig meghúzták a vészféket, amelynek következtében a szerelvény az alagút közepén megállt.

Mivel nem mindenki tudta, mi történt, csak a „gáz” szót hallották, többen gázszivárgást kezdtek emlegetni, és azt, hogy fel fog robbanni a metró. Szerencsére azonban erről nem volt szó.

Az alagútban mintegy fél óra-negyven percet vesztegelt a szerelvény (vélhetően azért is, mert a vészfékezés következtében elment a feszültség, így nem is tudtak tovább indulni). Mindeközben a világítás is kezdett pislákolni, tovább fokozva a pánikot.

A rémült utasokat végül a közlekedési cég illetékesei a tűzoltók segítségével kiterelték az alagútból, ami több száz méternyi sétát jelentett a föld alatt.

Kollégánk helyszínen készített képet itt tekintheti meg:

