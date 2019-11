Ha betartják a klímaegyezményt, akkor is 20 centit emelkedhet a tengerek vízszintje

Sőt, elképzelhető, hogy még rosszabb lesz a helyzet.

A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tenger vízszintemelkedésének megállításához.

Úgy vélik, ha az országok 2016 és 2030 között tartják magukat a párizsi klímaegyezményben meghatározott célokhoz, a tengerszint 2300 januárjáig akkor is 20 centimétert fog emelkedni.

A tudósok a Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban hétfőn bemutatott tanulmányukban jutottak erre a következtetésre.

A tanulmány szerzői követelik a klímavédelmi ígéretek utólagos módosítását.

„A tengerszint hosszú távú emelkedésének korlátozásához döntő jelentőségű, hogy javítsák az egyes országok klímatervét és szigorítsák az emisszió visszafogását célzó intézkedéseket”

– fogalmazott Johannes Gütschow, a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) munkatársa, a jelentés társszerzője.

A tudósok számításai szerint a tengerszint-emelkedés várható mértéke az üvegházhatású gázok öt legnagyobb kibocsátójára vezethető vissza: Kínára, az Egyesült Államokra, az Európai Unióra, Indiára és Oroszországra.

Ezeknek az országoknak a számlájára írható a 20 centiméteres várható emelkedésből 12 centiméter – ráadásul csak abban az esetben, ha sikerül betartani 2030-ig a Párizsi klímaegyezmény céljait.

Ha ez nem sikerül, akkor még nagyobb mértékben emelkedik a tengerek vízszintje.

A tanulmányt a berlini Climate Analytics és a PIK kutatói készítették, akik elsőként vizsgálták meg a párizsi klímaegyezmény keretében az egyes országok által vállalt ígéretek konkrét hatásait a tengerszint hosszú távú emelkedésére.

Az óceánok, a jégtakaró és a gleccserek lassan reagálnak a globális felmelegedésre, ezért

„az üvegházhatású gázkibocsátás valódi következményei csak évszázadok alatt bontakoznak ki”

– figyelmeztetett Alexander Nauels, a Climate Analytics munkatársa.

Hozzátette: „minél több szén-dioxid szabadul fel, annál erőteljesebben befolyásoljuk már most a jövő tengerszint-emelkedését”.

A tengerek vízszintjének emelkedésével együtt növekszik a gyakoribb és hevesebb áradások kockázata is a kutatók szerint.

Ez sok partvidéki és szigeteken élő közösség számára megsemmisítő hatásokkal járhat.

„Eredményeink alapján világos, hogy mai emissziónk mértéke tagadhatatlanul oda vezethet, hogy a tengerek vízszintje a jövőben tovább emelkedik. Ez a folyamat nem visszafordítható, ez lesz a hagyatékunk az emberiség számára”

– fogalmazott Carl-Friedrich Schleussner, a tanulmány társszerzője.

Borítókép: illusztráció