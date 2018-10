Halálos tragédia lett a klipforgatásból

A 33 éves zenész egy kis Cessna repülőgép szárnyán lépkedett, és amikor túlságosan közel került a széléhez, a repülőgép megbillent és dugóhúzóba került. A rapper egy darabig a szárnyba tudott kapaszkodott, de végül kénytelen volt elengedni, viszont már nem volt ideje kinyitni az ejtőernyőjét – számolt be a szombati balesetről Jon James menedzsmentje.

A rendőrség csak azt erősítette meg, hogy halálos baleset ért „egy ejtőernyőst” Brit Columbia tartományban, Vernon közelében. A kanadai sajtó szerint a repülőgép biztonságosan földet ért.

Jon James ismert volt veszélyes mutatványairól, és tehetséges szabad stílusú síelőnek számított. Menedzsmentje adakozásra szólított fel annak érdekében, hogy a zenészt eltemethessék, utolsó számait pedig kiadhassák.

Íme, egy kis összállítás a rapperről:

Jon James performing great stunts for #TheMan video. He was a great artist and fearless stuntsman. #RIPJonJames pic.twitter.com/WMzJmf3o0z

— Talk Parlour (@TalkParlour) October 24, 2018