Harminc utas kezdett vérezni egy indiai repülőn

Csaknem harminc utas sérült meg könnyebben, fülük, orruk vagy szájuk vérezni kezdett, mert egy indiai légitársaság repülőgépén a személyzet elfelejtette bekapcsolni a kabinnyomás-szabályozót.

A Mumbaiból Dzsaipurba tartó gépnek mintegy 45 perccel az indulás után vissza kellett fordulnia. A nyomásvesztés következtében harminc embernek kezdett vérezni a füle és az orra.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps

— Darshak Hathi (@DarshakHathi) September 20, 2018