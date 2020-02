Hét évig feküdt ugyanazon a helyen egy ritka barlangi vakgőte

Valószínűleg ez az extrém módon lelassult életvitel is hozzájárul ahhoz, hogy ezek az állatok gyakran száz évig is elélnek.

Hét éven keresztül feküdt mozdulatlanul, ugyanazon a helyen egy ritka barlangi vakgőte – derítette ki egy kutatás.

Korábbi tanulmányok már egyértelműen megállapították, hogy a barlangi vakgőték (vagy más néven emberhalak) igen sokáig, akár száz évig is elélhetnek, a Journal of Zoology című folyóiratban publikált új felfedezés viszont életmódjuk kevéssé ismert részleteire is rávilágít – írta az Independent alapján az Origo.

Ezekhez a különös állatokhoz képest a lajhárok hiperaktívnak számítanak: a bosnyák barlangokban talált vakgőték tíz év leforgása alatt kevesebb mint 10 métert tettek csak meg.

A most talált egyed azonban minden lustasági rekordot megdönthetett, hét éven keresztül ugyanis teljesen mozdulatlanul feküdt a kövön. Megengedhetik maguknak ezt a kényelmet, hiszen természetes ellenségük nincs a barlangi környezetben, az éhezést is kiválóan tűrik, teljesen vakok, és komplett sötétségben tengetik mozgalmasnak nem mondható életüket. 12,5 évente egyszer párosodnak, ekkor számítanak egyedül mozgékonynak.

Ha nagy ritkán táplálkoznak, a barlangi vakgőték rákokat, puhatestűeket, alkalomadtán rovarokat fogyasztanak. Mivel érzékenyek a környezet változására, bioindikátornak számítanak. A faj Európában, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, Montenegró és Olaszország területén honos.