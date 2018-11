Így tölthet le ingyen, jó minőségben Youtube-videókat

Anélkül, hogy mobil adatforgalomra költenénk, az elérhető legnagyobb felbontásban, offline nézhetünk Youtube-videókat.

Kedvenceinket előzetesen otthon, munkahelyen, vagy másutt letölthetjük wifin, majd átmásolhatjuk az Android okostelefonra, csak egy könnyen kezelhető, ingyenes szoftver kell hozzá – ismerteti a hirado.hu cikke.

A magyarul is „beszélő” 4K Video Downloader – mint a neve is utal rá – a Youtube-on elérhető legjobb minőségben is képes letölteni a videókat.

Sőt, ha kell, magáévá teszi a lejátszási listákat, képes kezelni a 360 fokos és a 3D-s videókat.

A portál cikke segít, hogy könnyen hozzájussunk a programhoz. Mint írják, a szoftver Windows számítógépre telepítéséhez erről a linkről kell letölteni a programot. Az oldal által kínált számos szoftver közül válasszuk a 4K Video Downloadert.

Telepítés után nyissuk meg a webböngészőben a Youtube-ot, keressük meg a letölteni kívánt videót, és másoljuk ki az URL-t a címsávból. Ezután térjünk vissza a 4K Video Downloader-hez, és kattintsunk a zöld, „URL beillesztése” gombra a bal felső sarokban.

A szoftver megmutatja a videó adatait, és a választási lehetőségeket. Ezek nyilván az eredeti videó minőségétől függően változnak, de ha elérhető, akár 4K minőséget is kaphatunk.

A választható fájlformátumok közül leginkább az MP4 javasolt, mivel ez jó minőséget nyújt viszonylag kis mérettel, s ráadásul gyakorlatilag bármilyen mobil le tudja játszani.

Ha tévén vagy számítógép monitorán nézzük, akkor érdemes a lehető legnagyobb felbontás mellett dönteni.

A „Tallózás” gombbal lehet kiválasztani, hogy melyik könyvtárba kerüljön a számítógépünkön: a 4K Video Downloader egyszerre akár 24 videót is képes letölteni.

Ki lehet próbálni az „Okos-üzemmód”-ot: ha gyakran töltünk le videókat azonos paraméterekkel, akkor az okosmód egyetlen kattintásra mindig a kívánt beállításokkal szerzi be a fájlokat.

