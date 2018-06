Isten éltessen, Superman!

Az Action Comics első képregényfüzetében 1938 júniusában mutatkozott be Superman, aki nyolc évtizeddel később is népszerű Amerikában.

– magyarázta Jared Smith, egy washingtoni képregénybolt munkatársa.

Az első Superman-képregény 13 oldalt szentelt Kal-El történetének, a Krypton bolygóról származó, szuperképességekkel rendelkező idegennek, akit a Krypton pusztulása előtt az apja menekít a Földre.

Superman az első képregényfüzettel megteremtette rajongótáborát. Megjelenése az elmúlt évtizedekben alig változott: továbbra is az ismerős piros, kék, sárga mezét viseli a mellkasán a nagy S-betűvel.

A képregényekben, a filmvásznon és a tévéképernyőn, valamint a videojátékokban töretlenül küzd az igazságért és az amerikai életmód eszméjéért.

Az illinoisi Metropolis – ez annak a kitalált városnak a neve is, ahol a képregényekben Superman él – évente fesztivált rendez a hős tiszteletére.

Idén nyáron a DC Comics újraindítja a Superman-szériát. A vállalkozáshoz sikerült megnyerniük Brian Michael Bendist, a műfaj legendás alkotóját, aki két évtizedig dolgozott a rivális Marvel kiadónál.

„Az ember mindig érzi egy karakter örökségét, amikor elkezd vele dolgozni, többször is átéltem ezt az örömöt, de Supermannel van valami más is. Lenyűgöző, hogy ezzel a karakterrel született a műfaj, és azóta is hiteles maradt, a zsáner szívévé, lelkévé és középpontjává vált egész létével”