Jól van a koponya-helyreállító műtéten átesett Rabeya

A magyar orvosok által tavaly szétválasztott bangladesi sziámi ikerlányok egyikén – Rabeyán – múlt héten végrehajtott koponya-helyreállító műtét után öt nappal a kislány állapota továbbra is jó, de szövődmények lehetségesek. Az orvosok épségben hazatértek – közölte a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a gyermek hétfőn hagyhatja el az intenzív osztályt, és költözhet vissza a családjához a kórházi szobába.

A rehabilitációs csapat a kislány mentális fejlettségének tesztelését a műtétet megelőzően elvégezte, az eredmények alapján további specifikus vizsgálatokat kért a bangladesi orvosoktól, illetve megtervezte mind Rabeya, mind testvére, Rukaya további rehabilitációját. A vizsgálatok otthoni kiértékelését követően a csapat mindkét kislány számára további fejlesztési tervet készít.

Beszámoltak arról is, hogy a tervezett koponyarekonstrukciós műtét mellett az orvoscsapat Pataki Gergely vezetésével elvégezte egy másik 9 éves koponyasérült kislány plasztikai műtétét is. Fatima hajas fejbőre alá egy az ikerlányokéhoz hasonló szövettágítót ültettek be annak érdekében, hogy egy jövőre végzendő harmadik műtét után a kislány fejét kiterjedt, akadályozó és torzító hegek helyett egészséges hajas fejbőr boríthassa.

Csókay András idegsebészt pedig egy 10 éves fiú agytörzsitumor-eltávolító műtétéhez kérték fel közreműködőnek a kinti idegsebész kollégák – tették hozzá.

Mindhárom műtét kapcsán a magyar orvosok a bangladesi orvosoknak elméleti és gyakorlati képzést nyújtottak – áll a közleményben.

A Cselekvés Alapítvány magyar orvoscsapatát 2017-ben kérték fel az akkor másfél éves Rabeya és Rukaya szétválasztására. A teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű Operation Freedom műtétsorozat első fázisát a közös agyi fő szállítóérszakasz szétválasztása jelentette Hudák István vezetésével, 2018-ban Dakkában. A második – plasztikai sebészeti – fázis, a speciális magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszer beültetése és fél évig tartó fokozatos tágítása Budapesten zajlott Pataki Gergely vezetésével. Az augusztus eleji végső szétválasztás a műtétsorozat harmadik fázisa volt, Csókay András vezetésével.