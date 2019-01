Kacsafotós kihívás tartja lázban a világ múzeumait

Az elmúlt héten a Twitter-szféra megtelt #duckpics, vagyis #kacsafotók címkével ellátott posztokkal: a világ minden tájáról érkeztek bejegyzések múzeumoktól a hápogó szárnyast ábrázoló képekkel. A láncot január 4-én indította el egy kis egyetemi kiállítóhely: a Reading városában található Angol Vidék Múzeum (Merl) egy fekete-fehér fényképet posztolt egy kiskacsáról, az alábbi felirattal: „Anya, kész vagyok meghódítani a világot!” A poszt végén a múzeum kihívást intézett a British Museum felé „Mutasd a legjobb kacsád!” felszólítással – foglalja össze az eseményeket a The Art Newspaper.

— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) January 4, 2019

mother i'm ready to conquer the world pic.twitter.com/8auYYcXmIj

Innentől kezdve a folyamat megállíthatatlanná vált: a British Museum nem volt rest, és egy ókori egyiptomi kozmetikumtartó edényről készült fotót tett közzé, melynek kacsa formája van. Röviddel ezután a világ leghíresebb kiállítóhelyei csatlakoztak a kacsaőrülethez: posztolt képet a Los Angeles-i J. Paul Getty Múzeum, a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum, a londoni Királyi Művészeti Akadémia, Írország nemzeti galériája és a párizsi Louvre is.

Hey @TheMerl, here's a quacking duck that's got to be at the top of the bill✨

It's a cosmetics container made around 1300 BC in ancient Egypt🦆 https://t.co/XJPetqlnRQ pic.twitter.com/CU1N0iMuLD

— British Museum (@britishmuseum) January 4, 2019