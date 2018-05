Kidobta az ablakon vendégét egy borbély, mert az nem akart fizetni

Van az úgy, hogy az ember csalódottan távozik a fodrásztól (vagy éppen a borbélyüzletből), de olyasmi, ami nemrégiben egy New York-i férfival megesett, szerencsére azért nem történik meg minden nap.

Egy 33 éves vendégnek ugyanis olyannyira nem tetszett az új frizurája, hogy kijelentette: nem hajlandó fizetni érte. Ezen viszont a borbély annyira felháborodott, hogy mérgében fogta a vendégét és kihajította az üzletből – a kirakatüvegen keresztül.

A férfit a szilánkok úgy megsebesítették, hogy kórházba kellett szállítani, a borbély viszont nemes egyszerűséggel elszaladt a helyszínről, a helyi sajtó szerint azóta is keresik.

A Brooklyn barber tossed a customer through a window for complaining about his haircut https://t.co/Iqz4Swjg1P pic.twitter.com/hUKpePmvjP

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 18, 2018