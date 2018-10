Kiújulhatott Juncker isiásza

Más oka nyilván nem lehet annak, hogy a most zajló uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján fejbe vágta egy papírköteggel utána pedig össze-vissza csókolgatta Emmanuel Macron francia elnököt.

Úgy tűnik, hogy Jean-Claude Juncker fránya hátbetegsége kiújult a most zajló uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozójára. Azaz Juncker megint részegnek tűnt, még ha ennek okául is a rejtélyes „isiászt” jelölné meg az EB elnöke – írja az origo.hu. Juncker most épp Emmanuel Macron francia elnököt vágta fejbe egy papírköteggel és utána pedig össze-vissza csókolgatta.

Nem ez volt az első eset, hogy Juncker részegnek tűnt egy nyilvános és fontos rendezvényen. Emlékezetes, hogy az Európai Bizottság elnöke a júliusi NATO-csúcson is „érdekesen” viselkedett.

A politikust a NATO-csúcs után a kollégái kísérték le a lépcsőn, mivel az EB elnöke jól láthatóan elveszítette a stabilitását. Minderről videó is készült.

Bár Juncker az eset után azzal védekezett, hogy a háttérben az isiásza áll, ezt senki sem hitte el. És bár mindent elkövetett az EB elnöke, hogy tagadja a tényeket, az igazság az, hogy az európai vezetők mind nyílt titokként kezelik Juncker súlyos alkoholizmusát.

Borítókép: Jean-Claude Juncker egy papírköteggel vágta fejbe a francia elnököt

Forrás: AFP/Emmanuel Dunand