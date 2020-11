Lábbal tiporják a szólásszabadságot az amerikai iskolákban

Úgy tűnik, már azt is szabályoznák az amerikai iskolákban, hogy a gyerekek milyen maszkot hordhatnak – hívja fel a figyelmet a V4NA hírügynökség.

A Mississippiben lévő Northwest Rankin középiskola folyosóján egy diákot félrevont az egyik adminisztrátor, majd arra utasította, hogy vegye le a maszkját, amelyen ez a felirat állt: „Trump 2020 – Keep America Great!” A fiú, David Ferguson nem mert ellenkezni a felnőttel, így levette a maszkját. Az iskolai dolgozó arra hivatkozott, hogy a maszkon lévő felirat politikai kijelentésnek számít, ezért nem hordhatja azt a diák.

BREAKING: Mississippi high school forces student to remove @realDonaldTrump face mask

ADF letter explains student can’t be singled out for expressing his beliefs

Read more: https://t.co/EPnazRDujz pic.twitter.com/FboLVGGQfX

— Alliance Defending Freedom (@AllianceDefends) November 3, 2020