Lila narancs tartotta izgalomban az ausztrálokat

A narancsban előforduló antocianinok léptek reakcióba vasszemcsékkel a frissen megélesített késen, amellyel a gyümölcsöt felvágták. A reakció következtében vált lilává a narancs – írta az ABC hírportál.

A queenslandi kormány kérésére a kutatók mintákat vettek Neti Moffitt brisbane-i édesanya otthonában, ahol szeptember elején a kétéves fiának felvágott, teljesen egészséges színű, ízű és illatú narancs konyhapulton hagyott maradékai reggelre a jellegzetes sárgás árnyalat mellett erős lilás színt öltöttek.

„Mintha valaki tintába mártotta volna őket, és kijelenthetem, hogy az nem én voltam” – mondta Moffitt.

A mintákat a queenslandi igazságügyi orvostani intézet laboratóriumában vizsgálták meg, az eredményeket kedden hozták nyilvánosságra.

„Az elemzés eredményei megerősítették, hogy az elszíneződést a narancsban természettől előforduló antocianin pigmentanyagok és a frissen élesített kés élén lévő vas- és más fémrészecskék reakciója okozta. Ezek a pigmentek nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre” – írta a jelentés.

Scientists now know why this orange turned purple out of the blue. https://t.co/I6t8U9gL76 | @ABCscience pic.twitter.com/9w7O9RxkdN

— ABC Australia (@ABCaustralia) September 26, 2018