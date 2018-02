Nápolyban egy euróért árulják a hógolyókat

Havazásra ébredt Nápoly és térsége. A ritkán eső hó megbénította a tömegközlekedést, a vasúti forgalmat és néhány órára lezárták a Capodichino nápolyi repülőteret.

Róma után Nápolyt is hótakaró fedte be kedden. A dél-olaszországi városban zárva tartanak az iskolák és a hivatalok is. Hó fedi a Vezúv vulkánját is, eközben

a nápolyi piacon tréfából egy euróért árulják az előre megformázott hógolyókat.

-számolt be róla az MTI.