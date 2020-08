Női alak kerül a közlekedési lámpákra Mumbaiban

támogatott tartalom / 17 perce

A Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja újabb funkcióval bővül. A chatbot gyorsabb és hathatósabb segítséget nyújt a felhasználóknak, emellett kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtást is eredményesen támogatja. A társaság más módon is fejleszt a balatoni térségben: bekapcsolta Siófokon található 5G bázisállomásait, így mostantól a déli part fővárosában is elérhető a Vodafone 5G szolgáltatása.