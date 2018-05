Rendőröket oktat a Viszkis

Egy szakszervezeti vezető megkereste, hogy nem beszélgetne-e nyugdíjas, egykori kollégáival a dolgairól.

Rablóból lesz a legjobb pandúr, tartja a mondás, ami Ambrus Attila esetében új értelmet nyert. A Viszkis tanácsát ezúttal rendőrök kérték. Hol hibáztak, amikor ő megszökött a börtönből? Ambrus Attila rablótrükkökről tartott előadást egykori üldözőinek.

A Viszkis rablóként elhíresült Ambrus nemrég Budapesten nyugdíjas rendőröknek tartott előadást arról, hogyan is kell bűnözőket elfogni.

Egy rendőri szakszervezeti vezető megkeresett, és ő kérdezte, hogy nem beszélgetnék-e el nyugdíjas, egykori rendőrökkel a dolgaimról, és mivel úgy gondoltam, érdekes bűnügyi, bűnüldözési szempontból megközelíteni a történetem, igent mondtam – meséli a Borsnak Ambrus, aki a lapnak elárulta, hogy ugyan nem készült külön műsorral a számára különleges közönségnek, de igyekezett a lehető leggyakorlatiasabb lenni.

Elsősorban arról beszélgettünk, hogyan kellene bizonyos élethelyzetekben a bűnözők fejével gondolkodni. Anno a rendőrség is elismerte, hogy az én ügyemben rossz kommunikációs stratégiát használtak, és mindent csak erőből próbáltak megoldani, miközben a gyakorlatban teljesen más szituáció állt fenn. A rendőröknek is pont arról beszéltem, hogy lehet izomból kommunikálni, de csak akkor, ha már megvan a tettes.

Mert előtte, azt gondolom, fő a szerénység. Egyébként az ártatlanság vélelme is mindenkit megillet. Nagyon sok olyan dolgot olvastak az én fejemre is, amikkel kapcsolatban utólag a bíróság is felmentett. Gyakorlatilag a népszerűségemet annak is köszönhetem, hogy mindenáron azt akarták letolni az emberek torkán, hogy én egy vértetű csávó vagyok – magyarázza Ambrus, majd hozzáteszi, egyáltalán nem tartja magát bűnügyi szakembernek, nem olvasott szakkönyveket, ő csak a saját tapasztalatairól tud mesélni, ugyanis korábban valóban bűnözőként élt.

Még arról is beszéltünk, hogy az utolsó balhémnál körülbelül egész Budapestet lezárták, miközben, ha kihoztak volna egy nyomozókutyát, rövid idő alatt kiszagolt volna, mert 150 méterre a banktól egy bokor alatt bújtam el. Itt is kiderült, mennyire fontos az aprólékosság és a kreatív gondolkodás, főleg egy forró nyomos helyszínnél.

Ambrus előadásának abszolút pozitív volt a fogadtatása, és úgy érzi, a találkozásból a rendőrök és ő is tudott tanulni.

Nagyon kedvesek voltak, még egy sorszámos rendőrségi pólót is kaptam tőlük ajándékba. Az egész beszélgetésnek az volt az üzenete, hogy igenis van visszaút a börtönből, és aki onnan jön, annak nem feltétlenül kell megrohadnia. Rendőri részről már van egy elfogadás az irányomba, és a tisztelet részemről is mindig megvolt feléjük. Nekem anno a rendőrök nem ellenségeim, hanem ellenfeleim voltak, és amit tettem, azért keményen meg is bűnhődtem.

Borítókép: A Viszkis néven elhíresült Ambrus Attila árulja portékáit a 2012 óta hazai és külföldi vendégek ezreit vonzó borvidékek hétvégéjén, 2015. június 6-án a Pest megyei Monoron.

MTI Fotó: Balogh Zoltán