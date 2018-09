Ritka hajóroncsra bukkantak a portugál partoknál

A portugál hajó, amely az indiai fűszerúton közlekedett, 1575 és 1625 között süllyedt el. A szakemberek szerint a lelet Portugáliában 1994 óta a legfontosabb régészeti felfedezés. Akkor egy 17. századi hajó maradványait fedezték fel ugyancsak ebben a régióban.

A hajó maradványaira szeptember 3-án bukkantak rá a régészek 12 méter mélységben. A roncsok egy száz méter hosszú és 50 méter széles területen szóródtak szét – ismertették a cascais-i hatóságok. A Lisszabonhoz tartozó település 2005-ben indította el tengeri régészeti projektjét, amelyet Jorge Freire vezet.

Archeologists have found a centuries-old shipwreck off Portugal's coast near Lisbon, a local mayor's office said Saturday. #slaveryarchive https://t.co/9mXjbLhbfR

