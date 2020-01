Sötét bevonattal látták el a műholdakat, hogy ne zavarja a csillagászokat (videó)

Ez egy „első lépés” annak érdekében, hogy

BLASTOFF! SpaceX's Falcon 9 rocket launched 60 more mini internet satellites from Cape Canaveral in Florida on Monday night. https://t.co/iVeUVqyYyi pic.twitter.com/mg53votAqh

Az egyenként 260 kilós műholdakat szállító Falcon 9 hordozórakéta első, gyorsító fokozatát a SpaceX-nek immár negyedik alkalommal sikerült visszanyernie, a szerkezet a megszokott függőleges irányban ereszkedett alá az Atlanti-óceánon várakozó úszó platformra.

A látványos manővert a Cape Canaveral-i repülésirányítók most is megtapsolták.

Liftoff!

The #SpaceX Falcon 9 (on its 4th mission) has launched from Cape Canaveral Pad 40 with another batch of Starlink satellites 🙌 pic.twitter.com/5eJYbjFqUl

— Supercluster (@SuperclusterHQ) January 7, 2020