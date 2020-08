Tíz év után nyerte vissza szabadságát Little Grey és Little White (videó)

Csaknem 10 évi fogság után visszakerült a tengerbe két beluga, Little Grey és Little White – jelentette be hétfőn a bálnák és delfinek vadonba való visszatelepítésével foglalkozó alapítvány, a Sea Life Trust.

A hányatott sorsú két fehér delfin már 2019-ben Izlandra került a Távol-Keletről, de csak pénteken helyezték ki őket egy nyíltvízi gondozómedencébe a Klettsvik-öbölben az Izland déli partvidéke mentén elterülő Westman-szigetek egyikén, Heimaey-en. Egyelőre a medencében akklimatizálódnak, később megnyitják előttük az egész öblöt, amely a világ első, belugák számára kialakított menedékhelye. A narválfélék családjába tartozó delfinek egy orosz távol-keleti bálnakutató központban éltek 2011-ig, amikor egy kínai akvárium vásárolta meg őket. A sanghaji delfinárium azonban 2012-ben a Merlin Entertainment szabadidőpark-lánchoz került, amely már régóta elutasítja, hogy bálnákat fogságban tartsanak az emberek szórakoztatására. A belugákat tavaly júniusban hosszú légi úton Sanghajból Izlandra, egy szárazföldi kutatóállomásra szállították, ahol megkezdődött visszaszoktatásuk természetes életkörülményeikhez. A Sea Life Trust a világszerte élményparkokat működtető Sea Life Aquariums partnere, célja pedig minél több bálna és delfin kiszabadítása az ember fogságából, a tengeri emlősök szórakoztatási célú tartásának megszüntetése. Az alapítvány adatai szerint világszerte több mint 3000 bálna és delfin él fogságban. A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket az orosz bálnakutató központtól. Borítókép: illusztráció