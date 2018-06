Új trükkel védekeznek a japánok a Nap ellen (videó)

Az Asahi Power Service vállalat már jövőre szeretné piacra dobni a fejlesztést, amelyet első körben olyanoknak szán, akiknek a hagyományos fejfedőknél nagyobb kiterjedésű, de kéz nélkül működő árnyékolóra van szükségük: egyszóval a golfozóknak – olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

A cég szerint a drónnal való esetleges ütközések okozta fejsérülések és az önműködő repülőgépekre vonatkozó szabályozások miatt

„Azért döntöttem a fejlesztés mellett, mert magam sem szeretek esernyőt tartani” – mondta a vállalat elnöke, Szuzuki Kendzsi.

Can't think of a great, regular use for a drone? Check out this new drone from Asahi Power Service that serves as a hands-free umbrella! https://t.co/0IlnyUfXoy

